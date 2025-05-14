ЗСУ повідомляють про колосальні втрати російських військ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони та два артилерійські засоби армії РФ.
Головні тези:
- Розпочався 1176 день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 163 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 14 травня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 969 370 (+1 240) осіб,
танків — 10 804 (+2) од,
бойових броньованих машин — 22 501 (+14) од,
артилерійських систем — 27 827 (+47) од,
РСЗВ — 1 382 (+1) од,
засобів ППО — 1 165 (+3) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35 860 (+82) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 48 382 (+126) од.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 78 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 138 керованих бомб.
Ба більше, ворог здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2983 дрони-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-