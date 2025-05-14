Росія атакувала Україну балістикою та 145 дронами — як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Україну балістикою та 145 дронами — як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
Росія атакувала Україну балістикою та 145 дронами — як відпрацювала ППО

Під час нового повітряного нападу країни-агресорки Росії Повітряні сили ЗСУ змогли знищити 80 російських ударних дронів, а також успішно знешкодити 42 ворожих безпілотників-імітаторів.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на сході, півночі, заході та в центрі країни.
  • Під удари ворога потрапили Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Сили ППО розкрили результати своєї роботи

У ніч на 14 травня (із 19.30 13 травня) противник атакував балістичною рекетою Іскандер-М/KN-23 із Криму, 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники українського неба.

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