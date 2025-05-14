Росія атакувала Україну балістикою та 145 дронами — як відпрацювала ППО

Під час нового повітряного нападу країни-агресорки Росії Повітряні сили ЗСУ змогли знищити 80 російських ударних дронів, а також успішно знешкодити 42 ворожих безпілотників-імітаторів.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на сході, півночі, заході та в центрі країни.
- Під удари ворога потрапили Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
У ніч на 14 травня (із 19.30 13 травня) противник атакував балістичною рекетою Іскандер-М/KN-23 із Криму, 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 42 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.
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