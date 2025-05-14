Таємна зброя Британії розпочала "полювання" на підводні човни РФ

Згідно з даними видання The Times, флот Великої Британії має у своєму розпорядженні секретну сенсорну зброю для полювання на російські підводні човни. Журналісти стверджують, що йдеться про технологію зі штучним інтелектом, яка спочатку створювалася для відстеження китів, а тепер працюватиме на морських дронах для захисту британських вод від загроз.

Перші подробиці про секретну зброю британського флоту

Як вдалося дізнатися ЗМІ, йдеться про новітню систему Lura — це проєкт європейської оборонної компанії Helsing.

Вказана система дає можливість де-факто "освітлювати" океан, швидко виявляючи підводні загрози та роблячи їм видимими для флоту Великої Британії.

Журналісти звертають увагу на те, що базою системи є автономні міні-підводні човни SG-1 Fathom із вбудованими датчиками.

Що важливо розуміти, вони можуть знаходитися під водою кілька місяців.

Такі міні-човни безшумно ковзають у воді, не маючи гвинтів, і аналізують звуки за допомогою штучного інтелекту.

Окрім того, вказано, що система навчені розрізняти кораблі одного класу за незначними відмінностями у їхній акустичній сигнатурі.