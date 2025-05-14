Таємна зброя Британії розпочала "полювання" на підводні човни РФ

Згідно з даними видання The Times, флот Великої Британії має у своєму розпорядженні секретну сенсорну зброю для полювання на російські підводні човни. Журналісти стверджують, що йдеться про технологію зі штучним інтелектом, яка спочатку створювалася для відстеження китів, а тепер працюватиме на морських дронах для захисту британських вод від загроз.
Головні тези:
- Технологія ШІ дозволяє міні-підводним човнам автоматично класифікувати звуки та робити підводні загрози видимими для флоту.
- Система Lura спроектована європейською компанією Helsing.
Перші подробиці про секретну зброю британського флоту
Як вдалося дізнатися ЗМІ, йдеться про новітню систему Lura — це проєкт європейської оборонної компанії Helsing.
Вказана система дає можливість де-факто "освітлювати" океан, швидко виявляючи підводні загрози та роблячи їм видимими для флоту Великої Британії.
Журналісти звертають увагу на те, що базою системи є автономні міні-підводні човни SG-1 Fathom із вбудованими датчиками.
Що важливо розуміти, вони можуть знаходитися під водою кілька місяців.
Такі міні-човни безшумно ковзають у воді, не маючи гвинтів, і аналізують звуки за допомогою штучного інтелекту.
Окрім того, вказано, що система навчені розрізняти кораблі одного класу за незначними відмінностями у їхній акустичній сигнатурі.
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