Таємна зброя Британії розпочала "полювання" на підводні човни РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

Таємна зброя Британії розпочала "полювання" на підводні човни РФ

Перші подробиці про секретну зброю британського флоту
Джерело:  The Times

Згідно з даними видання The Times, флот Великої Британії має у своєму розпорядженні секретну сенсорну зброю для полювання на російські підводні човни. Журналісти стверджують, що йдеться про технологію зі штучним інтелектом, яка спочатку створювалася для відстеження китів, а тепер працюватиме на морських дронах для захисту британських вод від загроз.

Головні тези:

  • Технологія ШІ дозволяє міні-підводним човнам автоматично класифікувати звуки та робити підводні загрози видимими для флоту.
  • Система Lura спроектована європейською компанією Helsing.

Перші подробиці про секретну зброю британського флоту

Як вдалося дізнатися ЗМІ, йдеться про новітню систему Lura — це проєкт європейської оборонної компанії Helsing.

Вказана система дає можливість де-факто "освітлювати" океан, швидко виявляючи підводні загрози та роблячи їм видимими для флоту Великої Британії.

Журналісти звертають увагу на те, що базою системи є автономні міні-підводні човни SG-1 Fathom із вбудованими датчиками.

Що важливо розуміти, вони можуть знаходитися під водою кілька місяців.

Такі міні-човни безшумно ковзають у воді, не маючи гвинтів, і аналізують звуки за допомогою штучного інтелекту.

Окрім того, вказано, що система навчені розрізняти кораблі одного класу за незначними відмінностями у їхній акустичній сигнатурі.

Lura автоматично класифікує звуки підводних човнів, танкерів, пасажирських суден і навіть суден "тіньового флоту" — російських танкерів, що намагаються обійти санкції.

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Категорія
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