У ГУР показали нові типи морських дрононосців — відео

Головне управління розвідки Міноборони України використовує щонайменше два типи морських безпілотних дрононосців для ударних операцій у Чорному морі. У документальному фільмі Артема Шевченка "Морський бій. Епоха дронів" були показані кадри з цими бойовими платформами.

У ГУР показали морські дрононосці

ГУР МО розвиває флотилію морських дронів, частину якої складуть безекіпажні платформи для запуску ударних дронів-камікадзе. З їхньою допомогою українські війська зможуть завдавати ударів по наземних і високоманевровних надводних цілях. Поширити

Журналісти звернули увагу, що в документальному фільмі було показано кадри з двома морськими дронами, які сильно відрізняються від уже звичних ударних безпілотників Magura v5. Перший з них оснащений традиційним двигуном для човна з лопатями замість водометів, а також може нести чотири контейнери з готовими до запуску FPV-дронами.

Наша морська платформа несе від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу — повітряного, надводного, підводного. Система використовує новітні технології, об'єднані штучним інтелектом зразка НАТО, — поділився розвідник групи спецпризначення, залучений до застосування дронів цього типу.

Друга модель дрононосця була представлена лише на кадрах, на яких її не так вже й легко розгледіти. У виданні помітили, що вона має зовсім іншу форму корпусу та оснащена пусковою установкою для чотирьох ударних безпілотників літакового типу.

Журналісти вважають, що другий морський дрононосець міг використовуватися для доставки засобів ураження до кримського узбережжя в операціях підрозділу Prymary ГУР МО. У виданні нагадали, що у квітні в акваторії Криму було уражено кілька бойових катерів РФ і зенітний комплекс "Тор-М2". Поширити

Крім цього, у виданні звернули увагу на те, що обидві морські платформи отримали антени супутникового інтернету Starlink. Завдяки цьому радіус їхньої бойової роботи збільшується.