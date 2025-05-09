У ГУР показали нові типи морських дрононосців — відео
Категорія
Технології
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У ГУР показали нові типи морських дрононосців — відео

ГУР
дрононосець

Головне управління розвідки Міноборони України використовує щонайменше два типи морських безпілотних дрононосців для ударних операцій у Чорному морі. У документальному фільмі Артема Шевченка "Морський бій. Епоха дронів" були показані кадри з цими бойовими платформами.

Головні тези:

  • ГУР МО розвиває флотилію морських дронів для ударних операцій у Чорному морі.
  • Нові морські дрононосці відрізняються від традиційних ударних безпілотників Magura v5.
  • Дрононосці можуть нести від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу.

У ГУР показали морські дрононосці

ГУР МО розвиває флотилію морських дронів, частину якої складуть безекіпажні платформи для запуску ударних дронів-камікадзе. З їхньою допомогою українські війська зможуть завдавати ударів по наземних і високоманевровних надводних цілях.

Журналісти звернули увагу, що в документальному фільмі було показано кадри з двома морськими дронами, які сильно відрізняються від уже звичних ударних безпілотників Magura v5. Перший з них оснащений традиційним двигуном для човна з лопатями замість водометів, а також може нести чотири контейнери з готовими до запуску FPV-дронами.

Наша морська платформа несе від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу — повітряного, надводного, підводного. Система використовує новітні технології, об'єднані штучним інтелектом зразка НАТО, — поділився розвідник групи спецпризначення, залучений до застосування дронів цього типу.

Друга модель дрононосця була представлена лише на кадрах, на яких її не так вже й легко розгледіти. У виданні помітили, що вона має зовсім іншу форму корпусу та оснащена пусковою установкою для чотирьох ударних безпілотників літакового типу.

Журналісти вважають, що другий морський дрононосець міг використовуватися для доставки засобів ураження до кримського узбережжя в операціях підрозділу Prymary ГУР МО. У виданні нагадали, що у квітні в акваторії Криму було уражено кілька бойових катерів РФ і зенітний комплекс "Тор-М2".

Крім цього, у виданні звернули увагу на те, що обидві морські платформи отримали антени супутникового інтернету Starlink. Завдяки цьому радіус їхньої бойової роботи збільшується.

Крім того, в документальному фільмі було вперше показано станцію управління морською платформою з операторським кріслом. Журналісти зазначили, що до органів управління входять штурвал, який схожий на авіаційний, а також важіль управління швидкістю ходу.

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