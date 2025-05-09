У ГУР показали нові типи морських дрононосців — відео

Головне управління розвідки Міноборони України використовує щонайменше два типи морських безпілотних дрононосців для ударних операцій у Чорному морі. У документальному фільмі Артема Шевченка "Морський бій. Епоха дронів" були показані кадри з цими бойовими платформами.
Головні тези:
- ГУР МО розвиває флотилію морських дронів для ударних операцій у Чорному морі.
- Нові морські дрононосці відрізняються від традиційних ударних безпілотників Magura v5.
- Дрононосці можуть нести від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу.
У ГУР показали морські дрононосці
Журналісти звернули увагу, що в документальному фільмі було показано кадри з двома морськими дронами, які сильно відрізняються від уже звичних ударних безпілотників Magura v5. Перший з них оснащений традиційним двигуном для човна з лопатями замість водометів, а також може нести чотири контейнери з готовими до запуску FPV-дронами.
Наша морська платформа несе від 500 до 3000 кілограмів озброєння різного типу — повітряного, надводного, підводного. Система використовує новітні технології, об'єднані штучним інтелектом зразка НАТО, — поділився розвідник групи спецпризначення, залучений до застосування дронів цього типу.
Друга модель дрононосця була представлена лише на кадрах, на яких її не так вже й легко розгледіти. У виданні помітили, що вона має зовсім іншу форму корпусу та оснащена пусковою установкою для чотирьох ударних безпілотників літакового типу.
Крім цього, у виданні звернули увагу на те, що обидві морські платформи отримали антени супутникового інтернету Starlink. Завдяки цьому радіус їхньої бойової роботи збільшується.
Крім того, в документальному фільмі було вперше показано станцію управління морською платформою з операторським кріслом. Журналісти зазначили, що до органів управління входять штурвал, який схожий на авіаційний, а також важіль управління швидкістю ходу.
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