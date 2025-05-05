"Україна пануватиме на Чорному морі". У ГУР пообіцяли вдосконалити дрони Magura

У Чорному морі пануватимуть українці разом зі своїми союзниками, а не росіяни. Про це у телеетері заявив представник ГУР Міноборони Євген Єрін.

У ГУР пообіцяли вдосконалити дрони Magura

Коментуючи знищення морськими дронами Magura двох російських винищувачів у Чорному морі, представник ГУР наголосив на правильному напрямку зусиль Сил оборони.

Було проведено величезну, колосальну роботу. Чорне море вже давно перестало бути безпечним для країни-агресора. Починаючи з перших уражених кораблів, гелікоптерів, а тепер уже і літаків, доводить, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ми рухаємося невпинно, і цей рух триватиме.

Він пообіцяв подальше вдосконалення сімейства морських дронів Magura та домінування України разом з її союзниками у Чорному морі, а не росіян.

Дрони сімейства Magura — це вже не одна чи дві модифікації, а багатоцільові дрони, які використовуються в різних ситуаціях. І вони мають далеко не єдині варіанти й можливості використання. Далі буде, рух триває, розвиток невпинний. Ворогу потрібно готуватися й не розслаблятися, бо в Чорному морі пануватимуть українці зі своїми союзниками, а не росіяни. Поширити

Нагадаємо, воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони знищили два російських винищувачі Су-30 за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущених з безпілотних морських платформ Magura-7.