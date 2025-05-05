"Україна пануватиме на Чорному морі". У ГУР пообіцяли вдосконалити дрони Magura

У Чорному морі пануватимуть українці разом зі своїми союзниками, а не росіяни. Про це у телеетері заявив представник ГУР Міноборони Євген Єрін.
Головні тези:
- Україна планує панувати разом зі своїми союзниками на Чорному морі, забезпечуючи безпеку в регіоні.
- Головне управління розвідки Міноборони зобов'язалося вдосконалити сімейство дронів Magura для зміцнення обороноздатності країни.
- Знищення російських винищувачів за допомогою дронів у Чорному морі свідчить про успішну роботу українських військових та позитивний розвиток у сфері оборонної техніки.
У ГУР пообіцяли вдосконалити дрони Magura
Коментуючи знищення морськими дронами Magura двох російських винищувачів у Чорному морі, представник ГУР наголосив на правильному напрямку зусиль Сил оборони.
Було проведено величезну, колосальну роботу. Чорне море вже давно перестало бути безпечним для країни-агресора. Починаючи з перших уражених кораблів, гелікоптерів, а тепер уже і літаків, доводить, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ми рухаємося невпинно, і цей рух триватиме.
Він пообіцяв подальше вдосконалення сімейства морських дронів Magura та домінування України разом з її союзниками у Чорному морі, а не росіян.
Нагадаємо, воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони знищили два російських винищувачі Су-30 за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущених з безпілотних морських платформ Magura-7.
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