"Україна пануватиме на Чорному морі". У ГУР пообіцяли вдосконалити дрони Magura
Категорія
Україна
Дата публікації

"Україна пануватиме на Чорному морі". У ГУР пообіцяли вдосконалити дрони Magura

Magura
Read in English
Джерело:  Укрінформ

У Чорному морі пануватимуть українці разом зі своїми союзниками, а не росіяни. Про це у телеетері заявив представник ГУР Міноборони Євген Єрін.

Головні тези:

  • Україна планує панувати разом зі своїми союзниками на Чорному морі, забезпечуючи безпеку в регіоні.
  • Головне управління розвідки Міноборони зобов'язалося вдосконалити сімейство дронів Magura для зміцнення обороноздатності країни.
  • Знищення російських винищувачів за допомогою дронів у Чорному морі свідчить про успішну роботу українських військових та позитивний розвиток у сфері оборонної техніки.

У ГУР пообіцяли вдосконалити дрони Magura

Коментуючи знищення морськими дронами Magura двох російських винищувачів у Чорному морі, представник ГУР наголосив на правильному напрямку зусиль Сил оборони.

Було проведено величезну, колосальну роботу. Чорне море вже давно перестало бути безпечним для країни-агресора. Починаючи з перших уражених кораблів, гелікоптерів, а тепер уже і літаків, доводить, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ми рухаємося невпинно, і цей рух триватиме.

Він пообіцяв подальше вдосконалення сімейства морських дронів Magura та домінування України разом з її союзниками у Чорному морі, а не росіян.

Дрони сімейства Magura — це вже не одна чи дві модифікації, а багатоцільові дрони, які використовуються в різних ситуаціях. І вони мають далеко не єдині варіанти й можливості використання. Далі буде, рух триває, розвиток невпинний. Ворогу потрібно готуватися й не розслаблятися, бо в Чорному морі пануватимуть українці зі своїми союзниками, а не росіяни.

Нагадаємо, воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони знищили два російських винищувачі Су-30 за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder, випущених з безпілотних морських платформ Magura-7.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бойовий дрон ГУР Magura V5 став об’єктом мистецтва — відео
ГУР
Магура
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Морські дрони Magura знищили два гелікоптери РФ у Чорному морі
ГУР
Морські дрони Magura знищили два гелікоптери РФ у Чорному морі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вперше у світі. ГУР з морського дрона Magura знищило бойовий літак РФ — відео
ГУР
Що відомо про нове унікальне досягнення ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?