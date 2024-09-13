Бойовий дрон ГУР Magura V5 став об’єктом мистецтва — відео

Митець, заслужений майстер народної творчості України Рустем Скибін перетворив морський дрон Головного управління розвідки «Маґура» ще й на мистецький об’єкт ― тепер один із безпілотників, який буде нищити російські кораблі, має на борту бойовий кримськотатарський орнамент.

Кефінський тюльпан з’явився на бойовій «Маґурі»

В основу розпису художник заклав кримський або кефінський тюльпан, який символізує молодого чоловіка, захисника.

Творча композиція на ударному морському дроні позначає доблесть, волю до перемоги та союзну підтримку.

Художній проєкт з «Магурою» має за мету нагадати про успіхи України під час війни з Росією у Чорному морі, досягнуті майстерністю наших воїнів та технологічною зброєю.

MAGURA V5 ― перший і наразі єдиний у світі надводний безпілотник, який в бойових умовах знищив кораблі противника.

Серед переваг українського дрона ― його унікальний гідродинамічний корпус, який забезпечує високі маневровість та рівень маскування під час місій.

Мистецький розпис корпусу MAGURA V5 відбувся у межах підтримки Саміту «Кримська Платформа». Поширити

Завдяки цій інноваційній зброї спецпризначенці ГУР МО України уразили біля берегів Криму вже 18 російських кораблів та суден, 9 з яких ― повністю знищили. Загальні збитки, завдані агресору «Маґурами», оцінюються у понад пів мільярда доларів.

Виробництво українських дронів вийшло на абсолютно новий рівень

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов офіційно підтвердив, що Україна змогла створити дрони, які вже успішно атакують російській військові об’єкти на відстані до 1800 км.

Безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники Головного управління розвідки, вже дозволяють вражати військові об’єкти держави-агресора на відстані до 1800 км.

Шеф української розвідки також звернув увагу на те, що ворожі військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст та сіл, регулярно здригаються від повітряних атак.