Боевой дрон ГУР Magura V5 стал объектом искусства — видео

Художник, заслуженный мастер народного творчества Украины Рустем Скибин превратил морской дрон Главного управления разведки «Магура» еще и в художественный объект — теперь один из беспилотников, который будет уничтожать российские корабли, имеет на борту боевой крымскотатарский орнамент.

Кефинский тюльпан появился на боевой «Магуре»

В основу росписи художник заложил крымский или кефинский тюльпан, символизирующий молодого человека, защитника.

Творческая композиция на ударном морском дроне обозначает доблесть, волю к победе и союзную поддержку.

Художественный проект с «Магурой» имеет целью напомнить об успехах Украины во время войны с Россией в Черном море, достигнутых мастерством наших воинов и технологическим оружием.

MAGURA V5 — первый и единственный в мире надводный беспилотник, который в боевых условиях уничтожил корабли противника.

Среди преимуществ украинского дрона его уникальный гидродинамический корпус, который обеспечивает высокие маневренность и уровень маскировки во время миссий.

Художественная роспись корпуса MAGURA V5 состоялась в рамках поддержки Саммита «Крымская Платформа». Поделиться

Благодаря этому инновационному оружию спецназовцы ГУР МО Украины поразили у берегов Крыма уже 18 российских кораблей и судов, 9 из которых полностью уничтожили. Общий ущерб, нанесенный агрессору «Магуры», оценивается более чем в полмиллиарда долларов.

Производство украинских дронов вышло на совершенно новый уровень

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов официально подтвердил, что Украина смогла создать дроны, уже успешно атакующие российские военные объекты на расстоянии до 1800 км.

Беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие специалисты, в частности, представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км.

Шеф украинской разведки также обратил внимание на то, что вражеские военные аэродромы, являющиеся источником постоянной угрозы для мирных украинских городов и сел, регулярно вздрагивают от воздушных атак.