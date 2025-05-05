"Украина будет доминировать на Черном море". У ГУР пообещали усовершенствовать дроны Magura

В Черном море будут властвовать украинцы вместе со своими союзниками, а не россияне. Об этом в телеэтере заявил представитель ГУР Минобороны Евгений Ерин.

У ГУР пообещали усовершенствовать дроны Magura

Комментируя уничтожение морскими дронами Magura двух российских истребителей в Черном море, представитель ГУР отметил правильное направление усилий Сил обороны.

Была проделана огромная, колоссальная работа. Черное море уже давно перестало быть безопасным для страны-агрессора. Начиная с первых пораженных кораблей, вертолетов, а теперь уже и самолетов, доказывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы двигаемся неустанно, и это движение будет продолжаться.

Он пообещал дальнейшее усовершенствование семейства морских дронов Magura и доминирование Украины вместе с ее союзниками в Черном море, а не россиян.

Дроны семейства Magura — это уже не одна или две модификации, а многоцелевые дроны, которые используются в разных ситуациях. И у них далеко не единственные варианты и возможности использования. Продолжение следует, движение продолжается, развитие неустанное. Врагу нужно готовиться и не расслабляться, потому что в Черном море будут властвовать украинцы со своими союзниками, а не россияне. Поделиться

Напомним, воины Главного управления разведки Министерства обороны уничтожили два российских истребителя Су-30 с помощью ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасной наводкой AIM-9 Sidewinder, выпущенных с беспилотных морских платформ Magura-7.