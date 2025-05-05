"Украина будет доминировать на Черном море". У ГУР пообещали усовершенствовать дроны Magura

В Черном море будут властвовать украинцы вместе со своими союзниками, а не россияне. Об этом в телеэтере заявил представитель ГУР Минобороны Евгений Ерин.
Главные тезисы
- Украина и ее союзники стремятся обеспечить безопасность и доминировать на Черном море, заменяя присутствие российских сил.
- Усовершенствование дронов Magura ГУР является частью стратегии по укреплению обороноспособности Украины.
- Успешное уничтожение российских истребителей в Черном море демонстрирует эффективность украинских военных и развитие оборонной техники.
У ГУР пообещали усовершенствовать дроны Magura
Комментируя уничтожение морскими дронами Magura двух российских истребителей в Черном море, представитель ГУР отметил правильное направление усилий Сил обороны.
Была проделана огромная, колоссальная работа. Черное море уже давно перестало быть безопасным для страны-агрессора. Начиная с первых пораженных кораблей, вертолетов, а теперь уже и самолетов, доказывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы двигаемся неустанно, и это движение будет продолжаться.
Он пообещал дальнейшее усовершенствование семейства морских дронов Magura и доминирование Украины вместе с ее союзниками в Черном море, а не россиян.
Напомним, воины Главного управления разведки Министерства обороны уничтожили два российских истребителя Су-30 с помощью ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасной наводкой AIM-9 Sidewinder, выпущенных с беспилотных морских платформ Magura-7.
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