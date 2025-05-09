У ГУР показали новые типы морских дрононосцев — видео

Главное управление разведки Минобороны Украины использует как минимум два типа морских беспилотных дрононосцев для ударных операций в Черном море. В документальном фильме Артема Шевченко "Морской бой. Эпоха дронов" были показаны кадры с этими боевыми платформами.

У ГУР показали морские дрононосцы

ГУР МО развивает флотилию морских дронов, часть которой составят безэкипажные платформы для запуска ударных дронов-камикадзе. С их помощью украинские войска смогут наносить удары по наземным и высокоманевровным надводным целям. Поделиться

Журналисты обратили внимание, что в документальном фильме были показаны кадры с двумя морскими дронами, которые сильно отличаются от уже привычных ударных беспилотников Magura v5. Первый из них оснащен традиционным двигателем для лодки с лопастями вместо водометов, а также может нести четыре контейнера с готовыми к запуску FPV-дронами.

Наша морская платформа несет от 500 до 3000 килограммов вооружения разного типа — воздушного, надводного, подводного. Система использует новейшие технологии, объединенные искусственным интеллектом образца НАТО, — поделился разведчик группы спецназа, вовлеченный в применение дронов этого типа.

Вторая модель дрононосца была представлена ​​только на кадрах, на которых ее не так уж легко разглядеть. В издании заметили, что она имеет совсем другую форму корпуса и оснащена пусковой установкой для четырех ударных беспилотников самолетного типа.

Журналисты считают, что второй морской дрононосец мог использоваться для доставки средств поражения к крымскому побережью в операциях подразделения Prymary ГУР МО. В издании напомнили, что в апреле в акватории Крыма были поражены несколько боевых катеров РФ и зенитный комплекс "Тор-М2". Поделиться

Кроме того, в издании обратили внимание на то, что обе морские платформы получили антенны спутникового интернета Starlink. Благодаря этому радиус их боевой работы увеличивается.