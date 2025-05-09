У ГУР показали новые типы морских дрононосцев — видео
Категория
Технологии
Дата публикации

У ГУР показали новые типы морских дрононосцев — видео

ГУР
дрононосец
Читати українською

Главное управление разведки Минобороны Украины использует как минимум два типа морских беспилотных дрононосцев для ударных операций в Черном море. В документальном фильме Артема Шевченко "Морской бой. Эпоха дронов" были показаны кадры с этими боевыми платформами.

Главные тезисы

  • ГУР МО Украины представило новые типы морских дрононосцев для ударных операций в Черном море.
  • Морские дрононосцы могут нести от 500 до 3000 килограммов вооружения разного типа.
  • Безэкипажные платформы для запуска ударных дронов-камикадзе станут частью флотилии морских дронов ГУР МО.

У ГУР показали морские дрононосцы

ГУР МО развивает флотилию морских дронов, часть которой составят безэкипажные платформы для запуска ударных дронов-камикадзе. С их помощью украинские войска смогут наносить удары по наземным и высокоманевровным надводным целям.

Журналисты обратили внимание, что в документальном фильме были показаны кадры с двумя морскими дронами, которые сильно отличаются от уже привычных ударных беспилотников Magura v5. Первый из них оснащен традиционным двигателем для лодки с лопастями вместо водометов, а также может нести четыре контейнера с готовыми к запуску FPV-дронами.

Наша морская платформа несет от 500 до 3000 килограммов вооружения разного типа — воздушного, надводного, подводного. Система использует новейшие технологии, объединенные искусственным интеллектом образца НАТО, — поделился разведчик группы спецназа, вовлеченный в применение дронов этого типа.

Вторая модель дрононосца была представлена ​​только на кадрах, на которых ее не так уж легко разглядеть. В издании заметили, что она имеет совсем другую форму корпуса и оснащена пусковой установкой для четырех ударных беспилотников самолетного типа.

Журналисты считают, что второй морской дрононосец мог использоваться для доставки средств поражения к крымскому побережью в операциях подразделения Prymary ГУР МО. В издании напомнили, что в апреле в акватории Крыма были поражены несколько боевых катеров РФ и зенитный комплекс "Тор-М2".

Кроме того, в издании обратили внимание на то, что обе морские платформы получили антенны спутникового интернета Starlink. Благодаря этому радиус их боевой работы увеличивается.

Также в документальном фильме была впервые показана станция управления морской платформой с операторским креслом. Журналисты отметили, что в органы управления входят штурвал, похожий на авиационный, а также рычаг управления скоростью хода.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР показали дроны, которыми атакуют военные объекты на территории РФ — видео
ГУР
В ГУР показали дроны, которыми атакуют военные объекты на территории РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Уничтожает российские дроны. У ГУР показали боевую работу спецподразделения "Крылья" — видео
ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Украина будет доминировать на Черном море". У ГУР пообещали усовершенствовать дроны Magura
Magura

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?