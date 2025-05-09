У ГУР показали новые типы морских дрононосцев — видео

Главное управление разведки Минобороны Украины использует как минимум два типа морских беспилотных дрононосцев для ударных операций в Черном море. В документальном фильме Артема Шевченко "Морской бой. Эпоха дронов" были показаны кадры с этими боевыми платформами.
Главные тезисы
- ГУР МО Украины представило новые типы морских дрононосцев для ударных операций в Черном море.
- Морские дрононосцы могут нести от 500 до 3000 килограммов вооружения разного типа.
- Безэкипажные платформы для запуска ударных дронов-камикадзе станут частью флотилии морских дронов ГУР МО.
У ГУР показали морские дрононосцы
Журналисты обратили внимание, что в документальном фильме были показаны кадры с двумя морскими дронами, которые сильно отличаются от уже привычных ударных беспилотников Magura v5. Первый из них оснащен традиционным двигателем для лодки с лопастями вместо водометов, а также может нести четыре контейнера с готовыми к запуску FPV-дронами.
Наша морская платформа несет от 500 до 3000 килограммов вооружения разного типа — воздушного, надводного, подводного. Система использует новейшие технологии, объединенные искусственным интеллектом образца НАТО, — поделился разведчик группы спецназа, вовлеченный в применение дронов этого типа.
Вторая модель дрононосца была представлена только на кадрах, на которых ее не так уж легко разглядеть. В издании заметили, что она имеет совсем другую форму корпуса и оснащена пусковой установкой для четырех ударных беспилотников самолетного типа.
Кроме того, в издании обратили внимание на то, что обе морские платформы получили антенны спутникового интернета Starlink. Благодаря этому радиус их боевой работы увеличивается.
Также в документальном фильме была впервые показана станция управления морской платформой с операторским креслом. Журналисты отметили, что в органы управления входят штурвал, похожий на авиационный, а также рычаг управления скоростью хода.
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