Російський дрон ударив по машині у Сумах — є загиблий і поранені

У Сумах 12 травня загинула людина через удар російського дрона по службовому авто критичної служби, ще троє поранені.

Росія атакувала авто у Сумах: є жертви

Завдано удару по службовому автомобілю одного з підприємств критичної інфраструктури на околиці міста Суми.

Внаслідок удару попередньо загинула людина, троє поранених.

На місці працюють відповідні служби.

В АТ "Сумиобленерго" підтвердили інформацію про загибель людини внаслідок удару безпілотником по авто з працівниками у передмісті Сум.

За даними Прокуратури Сумщини, 12 травня 2025 року близько 10:30 год ворог атакував безпілотником транспортний засіб АТ «Сумиобленерго», який рухався по території Сумської громади. Поширити

Унаслідок атаки окупантів загинув 44-річний водій, ще троє працівників товариства поранені.