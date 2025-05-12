Російський дрон ударив по машині у Сумах — є загиблий і поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський дрон ударив по машині у Сумах — є загиблий і поранені

Суми
Джерело:  Укрінформ

У Сумах 12 травня загинула людина через удар російського дрона по службовому авто критичної служби, ще троє поранені.

Головні тези:

  • У Сумах 12 травня сталася трагічна подія: російський дрон атакував службове авто критичної служби, в результаті загинула одна людина та троє отримали поранення.
  • Атака сталася на околиці міста, коли транспортний засіб АТ «Сумиобленерго» був під обстрілом безпілотника.
  • Загиблий водій мав 44 роки, ще троє працівників отримали поранення внаслідок цієї трагічної події в Сумах.

Росія атакувала авто у Сумах: є жертви

Завдано удару по службовому автомобілю одного з підприємств критичної інфраструктури на околиці міста Суми.

Внаслідок удару попередньо загинула людина, троє поранених.

На місці працюють відповідні служби.

В АТ "Сумиобленерго" підтвердили інформацію про загибель людини внаслідок удару безпілотником по авто з працівниками у передмісті Сум.

За даними Прокуратури Сумщини, 12 травня 2025 року близько 10:30 год ворог атакував безпілотником транспортний засіб АТ «Сумиобленерго», який рухався по території Сумської громади.

Унаслідок атаки окупантів загинув 44-річний водій, ще троє працівників товариства поранені.

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