Российский дрон ударил по машине в Сумах — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российский дрон ударил по машине в Сумах — есть погибший и раненые

Сумы
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Источник:  Укринформ

В Сумах 12 мая погиб человек из-за удара российского дрона по служебному авто службы инфраструктуры, еще трое ранены.

Главные тезисы

  • Российский дрон атаковал служебное авто в Сумах, что привело к погибшему и раненым.
  • По данным Прокуратуры Сумщины, инцидент произошел 12 мая 2025 года около 10:30.
  • В результате атаки один человек погиб, трое были ранены.

Россия атаковала авто в Сумах: есть жертвы

Нанесен удар по служебному автомобилю одного из предприятий критической инфраструктуры на окраине города Сумы.

В результате удара предварительно погиб человек, трое раненых.

На месте работают соответствующие службы.

В АО "Сумыоблэнерго" подтвердили информацию о гибели человека в результате удара беспилотником по автомобилю с работниками в пригороде Сум.

По данным Прокуратуры Сумщины, 12 мая 2025 года около 10:30 враг атаковал беспилотником транспортное средство АО «Сумыоблэнерго», двигавшееся по территории Сумской общины.

В результате атаки оккупантов погиб 44-летний водитель, еще трое работников общества ранены.

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