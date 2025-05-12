Российский дрон ударил по машине в Сумах — есть погибший и раненые

В Сумах 12 мая погиб человек из-за удара российского дрона по служебному авто службы инфраструктуры, еще трое ранены.
Главные тезисы
- Российский дрон атаковал служебное авто в Сумах, что привело к погибшему и раненым.
- По данным Прокуратуры Сумщины, инцидент произошел 12 мая 2025 года около 10:30.
- В результате атаки один человек погиб, трое были ранены.
Россия атаковала авто в Сумах: есть жертвы
Нанесен удар по служебному автомобилю одного из предприятий критической инфраструктуры на окраине города Сумы.
В результате удара предварительно погиб человек, трое раненых.
На месте работают соответствующие службы.
В АО "Сумыоблэнерго" подтвердили информацию о гибели человека в результате удара беспилотником по автомобилю с работниками в пригороде Сум.
В результате атаки оккупантов погиб 44-летний водитель, еще трое работников общества ранены.
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