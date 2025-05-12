Российский дрон ударил по машине в Сумах — есть погибший и раненые

В Сумах 12 мая погиб человек из-за удара российского дрона по служебному авто службы инфраструктуры, еще трое ранены.

Россия атаковала авто в Сумах: есть жертвы

Нанесен удар по служебному автомобилю одного из предприятий критической инфраструктуры на окраине города Сумы.

В результате удара предварительно погиб человек, трое раненых.

На месте работают соответствующие службы.

В АО "Сумыоблэнерго" подтвердили информацию о гибели человека в результате удара беспилотником по автомобилю с работниками в пригороде Сум.

По данным Прокуратуры Сумщины, 12 мая 2025 года около 10:30 враг атаковал беспилотником транспортное средство АО «Сумыоблэнерго», двигавшееся по территории Сумской общины. Поделиться

В результате атаки оккупантов погиб 44-летний водитель, еще трое работников общества ранены.