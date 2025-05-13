Переговоры Украины и РФ. Трамп принял новое решение

Американский лидер Дональд Трамп решил отправить своих посланников Стива Виткоффа и Кита Келлога в Стамбул, где уже 15 мая пройдут потенциальные переговоры Украины и РФ по завершению войны.

Кто представит США на переговорах в Стамбуле

О новом решении Трампа журналисты узнали от своих трех инсайдеров в Белом доме. На официальном уровне об этом пока не объявлено.

Что важно понимать, потенциальное участие президента США остается открытым вопросом.

Существует высокая вероятность того, что Дональд Трамп все-таки посетит Стамбул, если туда все-таки прилетит российский диктатор Владимир Путин.

Сейчас все очень динамично, — заявил один из анонимных источников, подчеркнув, что "никто не знает много" о том, какой будет ситуация 15 мая. Поделиться

Несмотря на это, отмечено, что посланники США в Украине Кит Келлог и на Ближнем Востоке Стив Виткофф планируют приехать в Стамбул на переговоры в любом случае.