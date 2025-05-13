Переговори України та РФ. Трамп ухвалив нове рішення

Американський лідер Дональд Трамп вирішив відправити своїх посланців Стіва Віткоффа і Кіта Келлога до Стамбула, де уже 15 травня пройдуть потенційні переговори України та РФ щодо завершення війни.
Головні тези:
- Ймовірність участі Дональда Трампа в переговорах залежить від рішення Путіна.
- Наразі ситуація залишається динамічною та не визначеною.
Хто представить США на переговорах у Стамбулі
Про нове рішення Трампа журналісти дізналися від своїх трьох інсайдерів у Білому домі. На офіційному рівні про це поки не оголошено.
Що важливо розуміти, потенційна участь президента США залишається відкритим питанням.
Існує висока ймовірність того, що Дональд Трамп все-таки завітає у Стамбул, якщо туди все-таки прилетить російський диктатор Володимир Путін.
Попри це, вказано, що посланці США в Україні Кіт Келлог і на Близькому Сході Стів Віткофф планують приїхати до Стамбула на переговори у будь-якому разі.
Представники Трампа мають намір спостерігати за ймовірними переговорами між українцями та росіянами за посередництва Туреччини.
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