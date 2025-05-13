Переговори України та РФ. Трамп ухвалив нове рішення
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Переговори України та РФ. Трамп ухвалив нове рішення

Хто представить США на переговорах у Стамбулі
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Джерело:  Reuters

Американський лідер Дональд Трамп вирішив відправити своїх посланців Стіва Віткоффа і Кіта Келлога до Стамбула, де уже 15 травня пройдуть потенційні переговори України та РФ щодо завершення війни.

Головні тези:

  • Ймовірність участі Дональда Трампа в переговорах залежить від рішення Путіна.
  • Наразі ситуація залишається динамічною та не визначеною.

Хто представить США на переговорах у Стамбулі

Про нове рішення Трампа журналісти дізналися від своїх трьох інсайдерів у Білому домі. На офіційному рівні про це поки не оголошено.

Що важливо розуміти, потенційна участь президента США залишається відкритим питанням.

Існує висока ймовірність того, що Дональд Трамп все-таки завітає у Стамбул, якщо туди все-таки прилетить російський диктатор Володимир Путін.

Зараз все дуже динамічно, — заявило одне з анонімних джерел, наголосивши, що "ніхто не знає багато" про те, якою буде ситуація 15 травня.

Попри це, вказано, що посланці США в Україні Кіт Келлог і на Близькому Сході Стів Віткофф планують приїхати до Стамбула на переговори у будь-якому разі.

Представники Трампа мають намір спостерігати за ймовірними переговорами між українцями та росіянами за посередництва Туреччини.

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