Переговори України та РФ. Трамп ухвалив нове рішення

Американський лідер Дональд Трамп вирішив відправити своїх посланців Стіва Віткоффа і Кіта Келлога до Стамбула, де уже 15 травня пройдуть потенційні переговори України та РФ щодо завершення війни.

Хто представить США на переговорах у Стамбулі

Про нове рішення Трампа журналісти дізналися від своїх трьох інсайдерів у Білому домі. На офіційному рівні про це поки не оголошено.

Що важливо розуміти, потенційна участь президента США залишається відкритим питанням.

Існує висока ймовірність того, що Дональд Трамп все-таки завітає у Стамбул, якщо туди все-таки прилетить російський диктатор Володимир Путін.

Зараз все дуже динамічно, — заявило одне з анонімних джерел, наголосивши, що "ніхто не знає багато" про те, якою буде ситуація 15 травня. Поширити

Попри це, вказано, що посланці США в Україні Кіт Келлог і на Близькому Сході Стів Віткофф планують приїхати до Стамбула на переговори у будь-якому разі.