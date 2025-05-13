Армія РФ намагається прорватися на Дніпропетровщину
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ намагається прорватися на Дніпропетровщину

Що відбувається на фронті
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Джерело:  online.ua

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин офіційно підтвердив, що на півдні України, на Новопавлівському напрямку, російські загарбники активно використовують мотоциклетну техніку, щоб прорватися у Дніпропетровську область.

Головні тези:

  • Ситуація на Новопавлівському напрямку вкрай напружена, з численними штурмами та обстрілами від ворога.
  • Українські воїни успішно проводять маневрову оборону, ліквідуючи значну кількість солдатів РФ.

Що відбувається на фронті

За словами Владислава Волошина, на Новопавлівському напрямку справді вкрай непроста ситуація.

Тільки протягом минулої доби на цій ділянці фронту ворог здійснив 24 штурми. Не вщухають обстріли, бойові зіткнення тривають.

Малими групами піхоти ворог намагається прорватися до адміністративного кордону Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Там зараз зібрано чимало штурмової піхоти ворога — штурмові підрозділи з чотирьох російських полків, які на відносно невеликій ділянці лінії бойового зіткнення намагаються здійснювати штурмові дії, — розповів Волошин.

Попри усі дії ворога, українські воїни успішно проводять маневрову оборону, роблячи все можливе для знищення якомога більшої кількості російських загарбників.

Загалом вдається ліквідувати близько 150 осіб особового складу щодоби.

Ба більше, вказано, що ворог намагається атакувати, застосовуючи як бойову техніку, так й мотоцикли.

Велика кількість задіяна мотоциклетної техніки, яку Сили оборони також знищують, — наголосив Волошин.

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