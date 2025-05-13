Армія РФ намагається прорватися на Дніпропетровщину

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин офіційно підтвердив, що на півдні України, на Новопавлівському напрямку, російські загарбники активно використовують мотоциклетну техніку, щоб прорватися у Дніпропетровську область.
Головні тези:
- Ситуація на Новопавлівському напрямку вкрай напружена, з численними штурмами та обстрілами від ворога.
- Українські воїни успішно проводять маневрову оборону, ліквідуючи значну кількість солдатів РФ.
Що відбувається на фронті
За словами Владислава Волошина, на Новопавлівському напрямку справді вкрай непроста ситуація.
Тільки протягом минулої доби на цій ділянці фронту ворог здійснив 24 штурми. Не вщухають обстріли, бойові зіткнення тривають.
Попри усі дії ворога, українські воїни успішно проводять маневрову оборону, роблячи все можливе для знищення якомога більшої кількості російських загарбників.
Загалом вдається ліквідувати близько 150 осіб особового складу щодоби.
Ба більше, вказано, що ворог намагається атакувати, застосовуючи як бойову техніку, так й мотоцикли.
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