Волкер спрогнозував подальші дії Путіна у війні проти України

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер переконаний, що російський диктатор Володимир Путіна поки не буде погоджуватися на 30-денне припинення вогню задля завершення війни.
Головні тези:
- Волкер вважає, що фінансовий і військовий тиск на Росію принесе результати уже в 2025 році.
- На думку дипломата, прямі переговори з Росією наразі можуть бути неефективними.
Волкер не вірить, що Путін може зупинитися
На переконання американського дипломата, в якийсь момент навіть постійне припинення вогню стане реальним, проте наразі важливо визнати той факт, що "Путін не готовий".
Американський дипломат озвучив прогноз, що фінансовий і військовий тиск на Росію рано чи пізно принесе свої плоди.
На думку Волкера, це може статися восени 2025 року або уже наступного року.
Також Волкер озвучив припущення, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.
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