Волкер спрогнозував подальші дії Путіна у війні проти України

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер переконаний, що російський диктатор Володимир Путіна поки не буде погоджуватися на 30-денне припинення вогню задля завершення війни.

Волкер не вірить, що Путін може зупинитися

На переконання американського дипломата, в якийсь момент навіть постійне припинення вогню стане реальним, проте наразі важливо визнати той факт, що "Путін не готовий".

Він не хоче припинення вогню. Він хоче продовжувати воювати, атакувати і бомбити українські міста. Він хоче побачити, чи зможуть його війська досягти чогось у літньому наступі. Тому він просто не готовий до цього. Курт Волкер Колишній спецпредставник Держдепартаменту США

Американський дипломат озвучив прогноз, що фінансовий і військовий тиск на Росію рано чи пізно принесе свої плоди.

На думку Волкера, це може статися восени 2025 року або уже наступного року.

Я думаю, що, можливо, до кінця цього року ми дійдемо до цього моменту, — вважає він. Поширити

Також Волкер озвучив припущення, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.