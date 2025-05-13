Волкер спрогнозував подальші дії Путіна у війні проти України
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Політика
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Волкер спрогнозував подальші дії Путіна у війні проти України

Волкер не вірить, що Путін може зупинитися
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Джерело:  Радіо Свобода

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер переконаний, що російський диктатор Володимир Путіна поки не буде погоджуватися на 30-денне припинення вогню задля завершення війни.

Головні тези:

  • Волкер вважає, що фінансовий і військовий тиск на Росію принесе результати уже в 2025 році.
  • На думку дипломата, прямі переговори з Росією наразі можуть бути неефективними.

Волкер не вірить, що Путін може зупинитися

На переконання американського дипломата, в якийсь момент навіть постійне припинення вогню стане реальним, проте наразі важливо визнати той факт, що "Путін не готовий".

Він не хоче припинення вогню. Він хоче продовжувати воювати, атакувати і бомбити українські міста. Він хоче побачити, чи зможуть його війська досягти чогось у літньому наступі. Тому він просто не готовий до цього.

Курт Волкер

Курт Волкер

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США

Американський дипломат озвучив прогноз, що фінансовий і військовий тиск на Росію рано чи пізно принесе свої плоди.

На думку Волкера, це може статися восени 2025 року або уже наступного року.

Я думаю, що, можливо, до кінця цього року ми дійдемо до цього моменту, — вважає він.

Також Волкер озвучив припущення, що прямі переговори з Росією зараз не допоможуть завершити війну і в принципі навряд чи призведуть до будь-якого результату.

Це не призведе до жодного прогресу. Важливо мати [в переговорах] міжнародну участь, тому що Путін буде брехати, обманювати і спотворювати факти — і всі повинні це бачити.

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