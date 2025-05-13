Волкер спрогнозировал дальнейшие действия Путина в войне против Украины
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Волкер спрогнозировал дальнейшие действия Путина в войне против Украины

Волкер не верит, что Путин может остановиться
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Источник:  Радио Свобода

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер убежден, что российский диктатор Владимир Путина пока не будет соглашаться на 30-дневное прекращение огня для завершения войны.

Главные тезисы

  • Волкер считает, что финансовое и военное давление на Россию принесет результаты уже в 2025 году.
  • По мнению дипломата, прямые переговоры с Россией могут быть неэффективными.

Волкер не верит, что сейчас Путин готов остановиться

По убеждению американского дипломата, в какой-то момент даже постоянное прекращение огня станет реальным, однако важно признать тот факт, что "Путин не готов".

Он не желает прекращения огня. Он хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города. Он хочет увидеть, смогут ли его войска достичь чего-нибудь в летнем наступлении. Потому он просто не готов к этому.

Курт Волкер

Курт Волкер

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США

Американский дипломат озвучил прогноз, что финансовое и военное давление на Россию рано или поздно принесет свои плоды.

По мнению Волкера, это может произойти осенью 2025 или уже в следующем году.

Я думаю, что, возможно, до конца этого года мы дойдем до этого момента, считает он.

Также Волкер озвучил предположение, что прямые переговоры с Россией сейчас не помогут завершить войну и в принципе вряд ли приведут к какому-либо результату.

Это не приведет ни к какому прогрессу. Важно иметь [в переговорах] международное участие, потому что Путин будет лгать, обманывать и перекручивать факты — и все должны это видеть.

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