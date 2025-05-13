Волкер спрогнозировал дальнейшие действия Путина в войне против Украины

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер убежден, что российский диктатор Владимир Путина пока не будет соглашаться на 30-дневное прекращение огня для завершения войны.
Главные тезисы
- Волкер считает, что финансовое и военное давление на Россию принесет результаты уже в 2025 году.
- По мнению дипломата, прямые переговоры с Россией могут быть неэффективными.
Волкер не верит, что сейчас Путин готов остановиться
По убеждению американского дипломата, в какой-то момент даже постоянное прекращение огня станет реальным, однако важно признать тот факт, что "Путин не готов".
Американский дипломат озвучил прогноз, что финансовое и военное давление на Россию рано или поздно принесет свои плоды.
По мнению Волкера, это может произойти осенью 2025 или уже в следующем году.
Также Волкер озвучил предположение, что прямые переговоры с Россией сейчас не помогут завершить войну и в принципе вряд ли приведут к какому-либо результату.
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