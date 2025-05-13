Вето Орбана на европейские санкции не спасет РФ — у ЕС есть план Б

Европейский союз может прибегнуть к введению контроля над движением капитала и пошлин на российские товары, если команда венгерского лидера Виктора Орбана заблокирует продление экономических санкций ЕС против России.
Главные тезисы
- Европейский союз не планирует сдаваться под давлением Венгрии и России.
- Альтернативные меры не требуют единодушного одобрения всех 27 стран-членов ЕС, что способствует их быстрому внедрению.
Орбан и Россия не смогут обхитрить ЕС
Согласно данным журналистов, Еврокомиссия уже заявила членам блока, что значительная часть санкций, в частности, речь идет и о 200 млрд евро замороженных российских государственных активов, может быть перенесена на другую правовую основу.
Именно это позволит избежать вето со стороны Венгрии.
Инсайдеры СМИ утверждают, что именно контроль над капиталом поможет предотвратить поступление наличных в Россию. Таможенные пошлины могут стать дополнительным ударом.
Стоит отметить, что во время встречи всех 27 послов ЕС в понедельник, 12 мая, команда Виктора Орбана не выступала с серьезными возражениями против нового пакета санкций.
По предварительным данным, 17-й пакет, нацеленный на компании в Китае и других странах, помогающих России обходить санкции, будет утвержден в среду, 14 мая, и официально введен силу в начале следующей недели.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-