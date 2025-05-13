Новые санкции против РФ. Когда ЕС усилит давление на Трампа

Согласно данным Bloomberg, союзники Украины в Европе настроены ждать результатов потенциальной встречи российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, прежде чем давить на президента США Дональда Трампа для введения новых санкций против РФ.

ЕС готов договариваться с Трампом по поводу санкций против РФ

Как утверждают инсайдеры, чиновники США и ЕС уже провели переговоры 12 мая.

После их завершения стало ясно, что команда Трампа сначала хочет дождаться проведения переговоров между Киевом и Москвой 15 мая, прежде чем усиливать давление на страну-агрессорку Россию.

Анонимные источники уверяют: если российский диктатор откажется от встречи с украинским лидером или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня 15 мая, европейские лидеры будут призывать американского президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу и ввести новые санкции против Москвы. Поделиться

Во время переговоров 12 мая команда американского лидера не дала четкого ответа, готова ли они ввести санкции против России, если и будет атаковать Украину на этой неделе.