Новые санкции против РФ. Когда ЕС усилит давление на Трампа

Согласно данным Bloomberg, союзники Украины в Европе настроены ждать результатов потенциальной встречи российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, прежде чем давить на президента США Дональда Трампа для введения новых санкций против РФ.
Главные тезисы
- ЕС и США намерены обсудить возможность введения новых санкций в случае отказа Путина от встречи с украинским лидером.
- Американская команда пока не решила, точно ли готова ввести санкции против РФ в случае продолжения атак на Украину.
ЕС готов договариваться с Трампом по поводу санкций против РФ
Как утверждают инсайдеры, чиновники США и ЕС уже провели переговоры 12 мая.
После их завершения стало ясно, что команда Трампа сначала хочет дождаться проведения переговоров между Киевом и Москвой 15 мая, прежде чем усиливать давление на страну-агрессорку Россию.
Во время переговоров 12 мая команда американского лидера не дала четкого ответа, готова ли они ввести санкции против России, если и будет атаковать Украину на этой неделе.
Более того, команда Трампа не объяснила, как планирует действовать, если Путин откажется встретиться с Зеленским и продолжит терроризировать украинский народ.
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