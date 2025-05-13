Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ на фронте и потерях армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ на фронте и потерях армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 13 мая 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 12 районов сосредоточения личного состава и техники, 3 артиллерийских средства, два узла связи и еще три других важных объекта российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1175-й день широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • Всего в течение 12 мая на фронте произошло 166 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 13 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 968 130 (+1 070) человек,

  • танков — 10 802 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 487 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 27 780 (+62) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 778 (+100) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 48 256 (+138) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что российские захватчики нанесли по позициям украинских воинов и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросили 141 управляемую бомбу.

Более того, враг совершил более 5400 обстрелов, из них 103 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3058 дронов-камикадзе.

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