Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ на фронте и потерях армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 12 районов сосредоточения личного состава и техники, 3 артиллерийских средства, два узла связи и еще три других важных объекта российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1175-й день широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- Всего в течение 12 мая на фронте произошло 166 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 13 мая 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 13.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 968 130 (+1 070) человек,
танков — 10 802 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 22 487 (+14) ед,
артиллерийских систем — 27 780 (+62) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 778 (+100) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 48 256 (+138) ед.
Генштаб ВСУ сообщает, что российские захватчики нанесли по позициям украинских воинов и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросили 141 управляемую бомбу.
Более того, враг совершил более 5400 обстрелов, из них 103 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3058 дронов-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-