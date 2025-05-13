Генштаб звітує про нові успіхи ЗСУ на фронті та втрати армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 12 районів зосередження особового складу та техніки, 3 артилерійських засоби, два вузли зв’язку та ще три інші важливі об’єкти російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочався 1175 день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Загалом протягом 12 травня на фронті відбулося 166 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 13 травня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 968 130 (+1 070) осіб,
танків — 10 802 (+2) од,
бойових броньованих машин — 22 487 (+14) од,
артилерійських систем — 27 780 (+62) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35 778 (+100) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 48 256 (+138) од.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські загарбники завдали по позиціях українських воїнів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинули 141 керовану бомбу.
Ба більше, ворог здійснив понад 5400 обстрілів, з них 103 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3058 дронів-камікадзе.
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