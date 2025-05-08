Україна отримала від ЄС 1 млрд євро, забезпечених прибутками від російських активів, у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA. Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку Росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

За словами Шмигаля, цей транш — "частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю".

Глава уряду висловив вдячність ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Він зазначив, що Україна очікує на повну конфіскацію активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії.