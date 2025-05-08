Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна отримала від ЄС 1 млрд євро, забезпечених прибутками від російських активів, у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Головні тези:
- Україна отримала 1 млрд євро від ЄС, забезпечених прибутками від російських активів, у межах програми ERA.
- Ці кошти будуть спрямовані на критично важливі видатки бюджету та зміцнення держави згідно з оголошеними планами Дениса Шмигаля.
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, цей транш — "частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю".
Глава уряду висловив вдячність ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Він зазначив, що Україна очікує на повну конфіскацію активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії.
Нагадаємо, у квітні в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Європейський Союз перерахував Україні 1 млрд євро.
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