Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA
Категорія
Економіка
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Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Денис Шмигаль
ЄС
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Україна отримала від ЄС 1 млрд євро, забезпечених прибутками від російських активів, у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Головні тези:

  • Україна отримала 1 млрд євро від ЄС, забезпечених прибутками від російських активів, у межах програми ERA.
  • Ці кошти будуть спрямовані на критично важливі видатки бюджету та зміцнення держави згідно з оголошеними планами Дениса Шмигаля.

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA. Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку Росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

За словами Шмигаля, цей транш — "частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю".

Глава уряду висловив вдячність ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Він зазначив, що Україна очікує на повну конфіскацію активів і посилення санкцій у відповідь на звірства Росії.

Нагадаємо, у квітні в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Європейський Союз перерахував Україні 1 млрд євро.

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