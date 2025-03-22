"Це акт війни". Чому ЄС не може вилучити заморожені активи РФ

Як стверджує видання DW, у Євросоюзі не вщухають дискусії щодо потенційної конфіскації заморожених російських активів. Однак чимало членів блоку не готові до такого кроку, адже вважають його “актом війни” проти країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Розбіжності в думках між країнами Євросоюзу стосовно цього питання призводять до відсутності консенсусу.
- Країни Балтії та Північної Європи активно досліджують юридичні можливості для вирішення цієї проблеми.
Деякі члени ЄС бояться помсти з боку Росії
Що важливо розуміти, у цьому питанні існує статус-кво, саме тому деякі члени Євросоюзу категорично виступають проти такого рішення.
Інша група, до прикладу, країни Балтії та Північної Європи, все одно активно шукають юридичні можливості для конфіскації заморожених активів Росії.
Згідно з останніми даним, однією з країн, які відкрито виступають проти конфіскації, є Бельгія.
До прикладу, новий прем'єр-міністр Барт Де Вевер почав стверджувати, що вилучення заморожених активів, їхня конфіскація — “це акт війни”.
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