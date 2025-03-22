"Це акт війни". Чому ЄС не може вилучити заморожені активи РФ

Як стверджує видання DW, у Євросоюзі не вщухають дискусії щодо потенційної конфіскації заморожених російських активів. Однак чимало членів блоку не готові до такого кроку, адже вважають його “актом війни” проти країни-агресорки Росії.

Деякі члени ЄС бояться помсти з боку Росії

Що важливо розуміти, у цьому питанні існує статус-кво, саме тому деякі члени Євросоюзу категорично виступають проти такого рішення.

Інша група, до прикладу, країни Балтії та Північної Європи, все одно активно шукають юридичні можливості для конфіскації заморожених активів Росії.

Я думаю, що це сигнал про те, що найближчим часом ми не побачимо розморожування цих активів. А дискусія про те, що з ними робити, триватиме. Зараз у питанні їхньої конфіскації консенсусу немає, — заявив один з інсайдерів видання. Поширити

Згідно з останніми даним, однією з країн, які відкрито виступають проти конфіскації, є Бельгія.

До прикладу, новий прем'єр-міністр Барт Де Вевер почав стверджувати, що вилучення заморожених активів, їхня конфіскація — “це акт війни”.