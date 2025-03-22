"Это акт войны". Почему ЕС не может изъять замороженные активы РФ

Я думаю, что это сигнал о том, что в ближайшее время мы не увидим размораживание этих активов. А дискуссия о том, что с ними делать, будет продолжаться. Сейчас в вопросе их конфискации консенсуса нет, — заявил один из инсайдеров издания.