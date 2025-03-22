"Это акт войны". Почему ЕС не может изъять замороженные активы РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

"Это акт войны". Почему ЕС не может изъять замороженные активы РФ

ЕС
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Источник:  DW

Как утверждает издание DW, в Евросоюзе не утихают дискуссии касательно потенциальной конфискации замороженных российских активов. Однако многие члены блока не готовы к такому шагу, ведь считают его актом войны против страны-агрессорки России.

Главные тезисы

  • Разногласия во мнениях между странами Евросоюза по этому вопросу приводят к отсутствию консенсуса.
  • Страны Балтии и Северной Европы активно исследуют юридические возможности решения этой проблемы.

Некоторые члены ЕС боятся мести со стороны России

Что важно понимать, в этом вопросе существует статус-кво, поэтому некоторые члены Евросоюза категорически выступают против такого решения.

Другая группа, например, страны Балтии и Северной Европы, все равно активно ищут юридические возможности для конфискации замороженных активов России.

Я думаю, что это сигнал о том, что в ближайшее время мы не увидим размораживание этих активов. А дискуссия о том, что с ними делать, будет продолжаться. Сейчас в вопросе их конфискации консенсуса нет, — заявил один из инсайдеров издания.

Согласно последним данным, одной из открыто выступающих против конфискации стран является Бельгия.

К примеру, новый премьер-министр Барт Де Вевер начал утверждать, что изъятие замороженных активов, их конфискация — это акт войны.

Это не мелкая деталь. Мы говорим об этом так, словно это очень простая вещь. Но мы живем не в мире фантазий. Это реальный мир. Если вы удалите 200 миллиардов, это чревато последствиями. Россияне разозлятся, и у них есть средства для реагирования, — посетовал он.

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