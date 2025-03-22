"Это акт войны". Почему ЕС не может изъять замороженные активы РФ

Как утверждает издание DW, в Евросоюзе не утихают дискуссии касательно потенциальной конфискации замороженных российских активов. Однако многие члены блока не готовы к такому шагу, ведь считают его актом войны против страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Разногласия во мнениях между странами Евросоюза по этому вопросу приводят к отсутствию консенсуса.
- Страны Балтии и Северной Европы активно исследуют юридические возможности решения этой проблемы.
Некоторые члены ЕС боятся мести со стороны России
Что важно понимать, в этом вопросе существует статус-кво, поэтому некоторые члены Евросоюза категорически выступают против такого решения.
Другая группа, например, страны Балтии и Северной Европы, все равно активно ищут юридические возможности для конфискации замороженных активов России.
Согласно последним данным, одной из открыто выступающих против конфискации стран является Бельгия.
К примеру, новый премьер-министр Барт Де Вевер начал утверждать, что изъятие замороженных активов, их конфискация — это акт войны.
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