Украина получила 1 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA
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Экономика
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Украина получила 1 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA

Денис Шмыгаль
ЕС
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Украина получила от ЕС 1 млрд евро, обеспеченных доходами от российских активов, в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Главные тезисы

  • Украина получила 1 млрд евро от ЕС в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) за счет доходов от российских активов.
  • Эти средства будут использованы на критически важные расходы бюджета и укрепление государства по планам Дениса Шмыгаля.

Украина получила 1 млрд евро от ЕС

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль.

Украина получила 1 млрд. евро от ЕС в рамках программы ERA. Эти средства обеспечены за счет доходов от обездвиженных активов центробанка России. Направим эти финансы на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление нашего государства.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

По словам Шмыгаля, этот транш — "часть справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю".

Глава правительства выразил благодарность ЕС и партнерам по G7 за действенный механизм. Он отметил, что Украина ожидает полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства России.

Напомним, в апреле в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Европейский Союз перечислил Украине 1 млрд. евро.

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