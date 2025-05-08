Украина получила от ЕС 1 млрд евро, обеспеченных доходами от российских активов, в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Украина получила 1 млрд евро от ЕС

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль.

Украина получила 1 млрд. евро от ЕС в рамках программы ERA. Эти средства обеспечены за счет доходов от обездвиженных активов центробанка России. Направим эти финансы на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление нашего государства. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

По словам Шмыгаля, этот транш — "часть справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю".

Глава правительства выразил благодарность ЕС и партнерам по G7 за действенный механизм. Он отметил, что Украина ожидает полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства России.