Украина получила 1 млрд евро от ЕС в рамках программы ERA

Украина получила от ЕС 1 млрд евро, обеспеченных доходами от российских активов, в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Главные тезисы
- Украина получила 1 млрд евро от ЕС в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) за счет доходов от российских активов.
- Эти средства будут использованы на критически важные расходы бюджета и укрепление государства по планам Дениса Шмыгаля.
Украина получила 1 млрд евро от ЕС
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль.
По словам Шмыгаля, этот транш — "часть справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю".
Глава правительства выразил благодарность ЕС и партнерам по G7 за действенный механизм. Он отметил, что Украина ожидает полной конфискации активов и усиления санкций в ответ на зверства России.
Напомним, в апреле в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Европейский Союз перечислил Украине 1 млрд. евро.
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