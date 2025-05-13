Сили ППО знищили всі дрони під час нової атаки РФ

Протягом ночі 13 травня російські загарбники здійснювали новий повітряний напад на мирні українські міста та села. Однак жоден з ворожих безпілотників не дібрався до цілі завдяки злагодженій роботі сил ППО України.
Головні тези:
- Цього разу російські дрони були запущені із Приморсько-Ахтарська – РФ.
- У Запорізькій області відомо про щонайменше одного пораненого цивільного.
Атака РФ на Україну 13 травня — що відомо
Новий повітряний напад російських окупантів розпочався ще о 23:00 12 травня.
Для нього ворог використав 10 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітаторами різних типів із Приморсько-Ахтарська — РФ.
Що важливо розуміти, усі 10 російських безпілотників успішно вдалося знищити завдяки злагодженим зусиллям протиповітряної оборони.
Попри це, не обійшлося без жертв. Так, чоловік літнього віку дістав поранення внаслідок російського удару безпілотником по цивільному авто у Запорізькій області.
Цю інформацію офіційно підтвердив очільник ОВА Іван Федоров.
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