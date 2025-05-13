Силы ПВО уничтожили все дроны во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили все дроны во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 13 мая - что известно
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В ночь 13 мая российские захватчики совершали новое воздушное нападение на мирные украинские города и села. Однако ни один из вражеских беспилотников не добрался до цели благодаря слаженной работе сил ПВО Украины.

Главные тезисы

  • В этот раз российские дроны были запущены из Приморско-Ахтарска – РФ.
  • В Запорожской области известно о по меньшей мере одном раненном гражданском.

Атака РФ на Украину 13 мая — что известно

Новое воздушное нападение российских окупантов началось еще в 23:00 12 мая.

Для него враг использовал 10 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторами разных типов из Приморско-Ахтарска — РФ.

Что важно понимать, все 10 российских беспилотников успешно удалось уничтожить благодаря слаженным усилиям противовоздушной обороны.

Вместе — к победе! — призывают защитники украинского неба.

Несмотря на это, не обошлось без жертв. Так, пожилой мужчина получил ранения в результате российского удара беспилотником по гражданскому авто в Запорожской области.

Эту информацию официально подтвердил глава ОВА Иван Федоров.

Россияне в очередной раз охотятся на гражданских жителей. Вражеский дрон атаковал автомобиль в прифронтовой общине Запорожской области. Ранен 72-летний мужчина.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

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