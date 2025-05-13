Силы ПВО уничтожили все дроны во время новой атаки РФ

В ночь 13 мая российские захватчики совершали новое воздушное нападение на мирные украинские города и села. Однако ни один из вражеских беспилотников не добрался до цели благодаря слаженной работе сил ПВО Украины.
Главные тезисы
- В этот раз российские дроны были запущены из Приморско-Ахтарска – РФ.
- В Запорожской области известно о по меньшей мере одном раненном гражданском.
Атака РФ на Украину 13 мая — что известно
Новое воздушное нападение российских окупантов началось еще в 23:00 12 мая.
Для него враг использовал 10 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторами разных типов из Приморско-Ахтарска — РФ.
Что важно понимать, все 10 российских беспилотников успешно удалось уничтожить благодаря слаженным усилиям противовоздушной обороны.
Несмотря на это, не обошлось без жертв. Так, пожилой мужчина получил ранения в результате российского удара беспилотником по гражданскому авто в Запорожской области.
Эту информацию официально подтвердил глава ОВА Иван Федоров.
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