Атака дронов. В российских аэропортах застряли более 60 тыс пассажиров

Непрерывные налеты беспилотников на разные регионы России накануне 9 мая вызвали цепную реакцию задержек и отмен рейсов российских авиакомпаний.
Главные тезисы
- Более 60 тысяч пассажиров застряли в российских аэропортах из-за массированных дроновых атак, вызвавших коллапс в авиасообщении.
- Атаки дронов привели к закрытию ряда аэропортов, нарушив планы пассажиров и вызвав масштабные задержки и отмены рейсов.
Авиаколлапс в России: что известно
В Ассоциации туроператоров России подсчитали, что всего за несколько предыдущих дней закрытие ряда аэропортов повлияло на планы не менее 60 тысяч пассажиров.
Проблемы затронули как минимум 350 рейсов.
Нет шансов, что сбой в работе гражданской авиации просто закончится тем, что все полетели на запасные аэродромы, вернутся "в родную гавань". Эта задержка спровоцирует следующие задержки по принципу домино, — констатировали в организации, призвав граждан проверять данные о своих рейсах.
Там также напомнили, что 6 мая из-за опасности атаки дронов закрывались московские аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево. Вечером ограничения затронули аэродромы Сочи, ночью — Казани, а утром среды — Кирова и Нижнекамская.
К слову, журналист Денис Казанский отметил, что Украина нащупала по-настоящему слабое место РФ — авиасообщение.
Казанский отметил, что в России бьют тревогу. Ведь развал авиасообщения в столь обширной стране может привести к дезинтеграции и феодализации.
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