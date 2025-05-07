Атака дронов. В российских аэропортах застряли более 60 тыс пассажиров

Авиаколлапс в России: что известно

В Ассоциации туроператоров России подсчитали, что всего за несколько предыдущих дней закрытие ряда аэропортов повлияло на планы не менее 60 тысяч пассажиров.

Проблемы затронули как минимум 350 рейсов.

Нет шансов, что сбой в работе гражданской авиации просто закончится тем, что все полетели на запасные аэродромы, вернутся "в родную гавань". Эта задержка спровоцирует следующие задержки по принципу домино, — констатировали в организации, призвав граждан проверять данные о своих рейсах.

Там также напомнили, что 6 мая из-за опасности атаки дронов закрывались московские аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево. Вечером ограничения затронули аэродромы Сочи, ночью — Казани, а утром среды — Кирова и Нижнекамская.

К слову, журналист Денис Казанский отметил, что Украина нащупала по-настоящему слабое место РФ — авиасообщение.

В результате массированных дроновых атак в европейской части России сегодня парализованы авиарейсы. Денис Казанский Украинский журналист

Казанский отметил, что в России бьют тревогу. Ведь развал авиасообщения в столь обширной стране может привести к дезинтеграции и феодализации.