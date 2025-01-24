Объемы железнодорожных грузоперевозок в России в течение 2024 года достигли 15-летнего минимума из-за развязанной Кремлем преступной войны против Украины, нехватки рабочей силы и масштабных западных санкций.

Как война и санкции хоронят российскую железнодорожную логистику

Отмечается, что в течение 2024 года российские железные дороги перевозили 1,18 млрд тонн грузов, что на 4,1% меньше, чем в 2023 году.

Это самый низкий показатель с 2009 года, когда страна-агрессорка пыталась оправиться от шока после мирового финансового кризиса.

Даже в период пандемии в 2020 году объемы железнодорожных грузоперевозок в России продолжали расти.

РЖД

По информации журналистов издания, обычно объемы промышленного производства и железнодорожных грузоперевозок тесно связаны друг с другом.

Однако в России несмотря на рост промышленного производства, перевозки по железной дороге продолжают сокращаться.

По словам собеседников из сферы российской железнодорожной логистики, среди ключевых проблем, которые привели к сокращению перевозок, нехватке пропускной способности сети на востоке, санкции, нехватке рабочей силы и сокращению инвестиций.

Один из собеседников отметил, что среди самых главных проблем, ограничение доступа к комплектующим из-за западных санкций и нехватки кадров в локомотивных бригадах.

Все пошли либо на спецоперацию, либо на оборонку, а водить поезда просто некому, — объясняет собеседник. Поделиться

Другой собеседник подчеркнул, что преступная война, которую Кремль ведет против Украины, влияет на сокращение объемов грузоперевозок.

Раньше система работала отлично, но все изменилось — грузы идут на восток, теперь приоритет отдается обороне, а железные дороги просто не справляются, — объясняет собеседник. Поделиться

С какими проблемами столкнулись железные дороги страны-агрессорки

В этом году "Российские железные дороги" столкнулись с огромным повышением кредитных ставок, поскольку Центробанк повысил стоимость заимствований в попытке обуздать стремительный рост инфляции.

Это привело к тому, что компания вынуждена сокращать инвестиции на 40%.

По словам одного из собеседников, РЖД провалили находящиеся в стадии расширения целевые показатели по объемам перевозок на Байкало-Амурской магистрали и Транссибе.

В течение 2024 года РЖД перевезли по этим восточным маршрутам около 150 млн тонн, что меньше запланированных 162 млн тонн.

Кроме этого, под сильным давлением находится угольная отрасль.

Вашингтон ввел санкции против большинства крупнейших угольных компаний России, включая СУЭК и Мечел. После введения запретов США, ЕС и Великобритании на импорт угля из России более 80% ее экспорта теперь уходит в Азию.

Экспорт упал на 6% в прошлом году под давлением западных санкций, сбоев в инфраструктуре и проблем с рентабельностью, заявило Международное энергетическое агентство. Поделиться