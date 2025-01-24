РЖД на грани коллапса из-за войны против Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

РЖД на грани коллапса из-за войны против Украины

РЖД
Читати українською
Источник:  Reuters

Объемы железнодорожных грузоперевозок в России в течение 2024 года достигли 15-летнего минимума из-за развязанной Кремлем преступной войны против Украины, нехватки рабочей силы и масштабных западных санкций.

Главные тезисы

  • Объемы железнодорожных грузоперевозок в России достигли 15-летнего минимума из-за войны против Украины и западных санкций.
  • Российская железная дорога сталкивается с проблемами в развитии из-за нехватки рабочей силы и ограничения доступа к комплектующим по причине санкций.
  • Крупное повышение кредитных ставок и сокращение инвестиций привели к коллапсу инфраструктуры РЖД.
  • Санкции против угольной отрасли России вызвали спад экспорта и проблемы с рентабельностью, а также сокращение перевозок на восточных маршрутах.
  • Преступная война Кремля против Украины сказывается на сокращении объемов грузоперевозок, нехватке пропускной способности и нехватке кадров в российской железнодорожной логистике.

Как война и санкции хоронят российскую железнодорожную логистику

Отмечается, что в течение 2024 года российские железные дороги перевозили 1,18 млрд тонн грузов, что на 4,1% меньше, чем в 2023 году.

Это самый низкий показатель с 2009 года, когда страна-агрессорка пыталась оправиться от шока после мирового финансового кризиса.

Даже в период пандемии в 2020 году объемы железнодорожных грузоперевозок в России продолжали расти.

Грузоперевозки российской железной дороги упали до минимума за последние 15 лет
РЖД

По информации журналистов издания, обычно объемы промышленного производства и железнодорожных грузоперевозок тесно связаны друг с другом.

Однако в России несмотря на рост промышленного производства, перевозки по железной дороге продолжают сокращаться.

По словам собеседников из сферы российской железнодорожной логистики, среди ключевых проблем, которые привели к сокращению перевозок, нехватке пропускной способности сети на востоке, санкции, нехватке рабочей силы и сокращению инвестиций.

Один из собеседников отметил, что среди самых главных проблем, ограничение доступа к комплектующим из-за западных санкций и нехватки кадров в локомотивных бригадах.

Все пошли либо на спецоперацию, либо на оборонку, а водить поезда просто некому, — объясняет собеседник.

Другой собеседник подчеркнул, что преступная война, которую Кремль ведет против Украины, влияет на сокращение объемов грузоперевозок.

Раньше система работала отлично, но все изменилось — грузы идут на восток, теперь приоритет отдается обороне, а железные дороги просто не справляются, — объясняет собеседник.

С какими проблемами столкнулись железные дороги страны-агрессорки

В этом году "Российские железные дороги" столкнулись с огромным повышением кредитных ставок, поскольку Центробанк повысил стоимость заимствований в попытке обуздать стремительный рост инфляции.

Это привело к тому, что компания вынуждена сокращать инвестиции на 40%.

По словам одного из собеседников, РЖД провалили находящиеся в стадии расширения целевые показатели по объемам перевозок на Байкало-Амурской магистрали и Транссибе.

В течение 2024 года РЖД перевезли по этим восточным маршрутам около 150 млн тонн, что меньше запланированных 162 млн тонн.

Кроме этого, под сильным давлением находится угольная отрасль.

Вашингтон ввел санкции против большинства крупнейших угольных компаний России, включая СУЭК и Мечел. После введения запретов США, ЕС и Великобритании на импорт угля из России более 80% ее экспорта теперь уходит в Азию.

Экспорт упал на 6% в прошлом году под давлением западных санкций, сбоев в инфраструктуре и проблем с рентабельностью, заявило Международное энергетическое агентство.

Угольная промышленность сегодня испытывает особые трудности из-за падения цен и невозможности экспорта угля на рынки в полном объеме, — подчеркнул глава российского минэнерго Александр Новак.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Центробанк РФ разрушает российскую экономику — что будет дальше
Минобороны Британии
ЦБ РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп может добить экономику России после санкций Байдена
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Задушит экономику РФ. Трамп уже изменил свое отношение к Путину
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?