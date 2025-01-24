Объемы железнодорожных грузоперевозок в России в течение 2024 года достигли 15-летнего минимума из-за развязанной Кремлем преступной войны против Украины, нехватки рабочей силы и масштабных западных санкций.
Главные тезисы
- Объемы железнодорожных грузоперевозок в России достигли 15-летнего минимума из-за войны против Украины и западных санкций.
- Российская железная дорога сталкивается с проблемами в развитии из-за нехватки рабочей силы и ограничения доступа к комплектующим по причине санкций.
- Крупное повышение кредитных ставок и сокращение инвестиций привели к коллапсу инфраструктуры РЖД.
- Санкции против угольной отрасли России вызвали спад экспорта и проблемы с рентабельностью, а также сокращение перевозок на восточных маршрутах.
- Преступная война Кремля против Украины сказывается на сокращении объемов грузоперевозок, нехватке пропускной способности и нехватке кадров в российской железнодорожной логистике.
Как война и санкции хоронят российскую железнодорожную логистику
Отмечается, что в течение 2024 года российские железные дороги перевозили 1,18 млрд тонн грузов, что на 4,1% меньше, чем в 2023 году.
Это самый низкий показатель с 2009 года, когда страна-агрессорка пыталась оправиться от шока после мирового финансового кризиса.
Даже в период пандемии в 2020 году объемы железнодорожных грузоперевозок в России продолжали расти.
По информации журналистов издания, обычно объемы промышленного производства и железнодорожных грузоперевозок тесно связаны друг с другом.
Однако в России несмотря на рост промышленного производства, перевозки по железной дороге продолжают сокращаться.
По словам собеседников из сферы российской железнодорожной логистики, среди ключевых проблем, которые привели к сокращению перевозок, нехватке пропускной способности сети на востоке, санкции, нехватке рабочей силы и сокращению инвестиций.
Один из собеседников отметил, что среди самых главных проблем, ограничение доступа к комплектующим из-за западных санкций и нехватки кадров в локомотивных бригадах.
Другой собеседник подчеркнул, что преступная война, которую Кремль ведет против Украины, влияет на сокращение объемов грузоперевозок.
С какими проблемами столкнулись железные дороги страны-агрессорки
В этом году "Российские железные дороги" столкнулись с огромным повышением кредитных ставок, поскольку Центробанк повысил стоимость заимствований в попытке обуздать стремительный рост инфляции.
Это привело к тому, что компания вынуждена сокращать инвестиции на 40%.
По словам одного из собеседников, РЖД провалили находящиеся в стадии расширения целевые показатели по объемам перевозок на Байкало-Амурской магистрали и Транссибе.
В течение 2024 года РЖД перевезли по этим восточным маршрутам около 150 млн тонн, что меньше запланированных 162 млн тонн.
Кроме этого, под сильным давлением находится угольная отрасль.
Вашингтон ввел санкции против большинства крупнейших угольных компаний России, включая СУЭК и Мечел. После введения запретов США, ЕС и Великобритании на импорт угля из России более 80% ее экспорта теперь уходит в Азию.
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