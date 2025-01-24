Обсяги залізничних вантажоперевезень у Росії протягом 2024 року сягнули 15-річного мінімуму через викликаний розв'язаною Кремлем злочинною війною проти України брак робочої сили та масштабні західні санкції.
Головні тези:
- Обсяги залізничних вантажоперевезень в Росії в 2024 році впали до найнижчого рівня за останні 15 років через війну проти України та західні санкції.
- Брак робочої сили, нестабільна політична ситуація та обмеження доступу до комплектуючих через санкції призвели до скорочення перевезень на залізниці.
- Російські залізниці стикаються з проблемами у розвитку та збільшенням кредитних ставок, що призводить до скорочення інвестицій у галузь.
- Запровадження санкцій проти вугільної галузі Росії призвело до спаду експорту та проблем з рентабельністю.
- Експорт вугілля з Росії зменшився через заходи санкцій та проблеми інфраструктури, вугільна галузь стоїть перед складними викликами.
Як війна та санкції ховають російську залізничну логістику
Зазначається, що протягом 2024 року російські залізниці здійснили перевезення 1,18 млрд тонн вантажів, що на 4,1% менше ніж у 2023 році.
Це найнижчий показник з 2009 року, коли країна-агресорка намагалась оправитись від шоку після світової фінансової кризи.
Навіть у період пандемії у 2020 році обсяги залізничних вантажоперевезень у Росії продовжували зростати.
За інформацією журналістів видання, зазвичай обсяги промислового виробництва та залізничних вантажоперевезень тісно пов’язані одне з одним.
Однак наразі у Росії попри зростання промислового виробництва, перевезення залізницею продовжують скорочуватись.
За словами співрозмовників зі сфери російської залізничної логістики, серед ключових проблем, які призвели до скорочення перевезень, брак пропускної спроможності мережі на сході, санкції, нестача робочої сили та скорочення інвестицій.
Один зі співрозмовників зазначив, що серед найголовніших проблем, обмеження доступу до комплектуючих через західні санкції та брак кадрів у локомотивних бригадах.
Інший співрозмовник підкреслив, що злочинна війна, яку Кремль веде проти України, впливає на скорочення обсягів вантажоперевезень.
З якими проблемами зіткнулись залізні дороги країни-агресорки
Зазначається, що у цьому році "Российские железные дороги" зіткнулись із величезним підвищенням кредитних ставок , оскільки Центробанк підвищив вартість запозичень у спробі приборкати стрімке зростання інфляції.
Це призвело до того, що компанія змушена скорочувати інвестиції на 40%.
За словами одного зі співрозмовників, РЖД провалили цільові показники за обсягами перевезень на Байкало-Амурській магістралі та Транссибі, які перебувають у стадії розширення.
Протягом 2024 року РЖД перевезли цими східними маршрутами близько 150 млн тонн, що менше запланованих 162 млн тонн.
Окрім цього під сильним тиском перебуває вугільна галузь.
Вашингтон запровадив санкції проти більшості найбільших вугільних компаній Росії, включно з СУЕК і Мечел. Після введення заборон США, ЄС і Великої Британії на імпорт вугілля з Росії понад 80% її експорту тепер йде в Азію.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-