Обсяги залізничних вантажоперевезень у Росії протягом 2024 року сягнули 15-річного мінімуму через викликаний розв'язаною Кремлем злочинною війною проти України брак робочої сили та масштабні західні санкції.

Як війна та санкції ховають російську залізничну логістику

Зазначається, що протягом 2024 року російські залізниці здійснили перевезення 1,18 млрд тонн вантажів, що на 4,1% менше ніж у 2023 році.

Це найнижчий показник з 2009 року, коли країна-агресорка намагалась оправитись від шоку після світової фінансової кризи.

Навіть у період пандемії у 2020 році обсяги залізничних вантажоперевезень у Росії продовжували зростати.

РЖД

За інформацією журналістів видання, зазвичай обсяги промислового виробництва та залізничних вантажоперевезень тісно пов’язані одне з одним.

Однак наразі у Росії попри зростання промислового виробництва, перевезення залізницею продовжують скорочуватись.

За словами співрозмовників зі сфери російської залізничної логістики, серед ключових проблем, які призвели до скорочення перевезень, брак пропускної спроможності мережі на сході, санкції, нестача робочої сили та скорочення інвестицій.

Один зі співрозмовників зазначив, що серед найголовніших проблем, обмеження доступу до комплектуючих через західні санкції та брак кадрів у локомотивних бригадах.

Усі пішли або на спецоперацію, або на оборонку, а водити поїзди просто нікому, — пояснює співрозмовник. Поширити

Інший співрозмовник підкреслив, що злочинна війна, яку Кремль веде проти України, впливає на скорочення обсягів вантажоперевезень.

Раніше система працювала відмінно, але все змінилося — вантажі йдуть на схід, тепер пріоритет віддається обороні, а залізниці просто не справляються, — пояснює співрозмовник. Поширити

З якими проблемами зіткнулись залізні дороги країни-агресорки

Зазначається, що у цьому році "Российские железные дороги" зіткнулись із величезним підвищенням кредитних ставок , оскільки Центробанк підвищив вартість запозичень у спробі приборкати стрімке зростання інфляції.

Це призвело до того, що компанія змушена скорочувати інвестиції на 40%.

За словами одного зі співрозмовників, РЖД провалили цільові показники за обсягами перевезень на Байкало-Амурській магістралі та Транссибі, які перебувають у стадії розширення.

Протягом 2024 року РЖД перевезли цими східними маршрутами близько 150 млн тонн, що менше запланованих 162 млн тонн.

Окрім цього під сильним тиском перебуває вугільна галузь.

Вашингтон запровадив санкції проти більшості найбільших вугільних компаній Росії, включно з СУЕК і Мечел. Після введення заборон США, ЄС і Великої Британії на імпорт вугілля з Росії понад 80% її експорту тепер йде в Азію.

Експорт впав на 6% торік під тиском західних санкцій, збоїв в інфраструктурі та проблем із рентабельністю, заявило Міжнародне енергетичне агентство. Поширити