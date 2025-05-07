Атака дронів. У російських аеропортах застрягли понад 60 тис пасажирів

Авіаколапс у Росії: що відомо

В Асоціації туроператорів Росії підрахували, що загалом за кілька попередніх днів закриття низки аеропортів вплинули на плани щонайменше 60 тисяч пасажирів.

Проблеми торкнулися принаймні 350 рейсів.

Немає шансів, що збій у роботі цивільної авіації просто закінчиться тим, що всі борти, які полетіли на запасні аеродроми, повернуться "в рідну гавань". Ця затримка спровокує наступні затримки за принципом доміно, - констатували в організації, закликавши громадян перевіряти дані про свої рейси.

Там також нагадали, що 6 травня через небезпеку атаки дронів зачинялися московські аеропорти Внуково, Жуковський, Домодєдово і Шереметьєво. Увечері обмеження зачепили летовища Сочі, вночі – Казані, а вранці середи – Кірова і Нижньокамська.

До слова, журналіст Денис Казанський зауважив, що Україна намацала по-справжньому слабке місце РФ - авіасполучення.

Внаслідок масованих дронових атак у європейській частині Росії сьогодні паралізовані авіарейси. В аеропортах колапс. Літаки скасовуються або затримуються на 8-10 годин. Тисячі пасажирів зібралися і не можуть полетіти. Для цього навіть непотрібно щось бомбити. Дрон може просто літати та навертати кола, і цього вже достатньо, щоб зупиняти роботу аеропортів. Денис Казанський Український журналіст

Казанський зазначив, що у Росії б'ють на сполох. Адже розвал авіасполучення в такій великій країні може призвести до дезінтеграції та феодалізації.