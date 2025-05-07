Атака дронів. У російських аеропортах застрягли понад 60 тис пасажирів

Безперервні нальоти безпілотників на різні регіони Росії напередодні 9 травня викликали ланцюгову реакцію затримок і скасувань рейсів російських авіакомпаній.
Головні тези:
- Більше 60 тисяч пасажирів застрягли в російських аеропортах через атаки дронів, що призвело до масштабних затримок і скасувань рейсів.
- Масовані дронові атаки спровокували колапс у російських аеропортах, паралізувавши авіарейси та загрожуючи авіасполученню.
Авіаколапс у Росії: що відомо
В Асоціації туроператорів Росії підрахували, що загалом за кілька попередніх днів закриття низки аеропортів вплинули на плани щонайменше 60 тисяч пасажирів.
Проблеми торкнулися принаймні 350 рейсів.
Немає шансів, що збій у роботі цивільної авіації просто закінчиться тим, що всі борти, які полетіли на запасні аеродроми, повернуться "в рідну гавань". Ця затримка спровокує наступні затримки за принципом доміно, - констатували в організації, закликавши громадян перевіряти дані про свої рейси.
Там також нагадали, що 6 травня через небезпеку атаки дронів зачинялися московські аеропорти Внуково, Жуковський, Домодєдово і Шереметьєво. Увечері обмеження зачепили летовища Сочі, вночі – Казані, а вранці середи – Кірова і Нижньокамська.
До слова, журналіст Денис Казанський зауважив, що Україна намацала по-справжньому слабке місце РФ - авіасполучення.
Казанський зазначив, що у Росії б'ють на сполох. Адже розвал авіасполучення в такій великій країні може призвести до дезінтеграції та феодалізації.
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