Атака дронів. У російських аеропортах застрягли понад 60 тис пасажирів
Категорія
Світ
Дата публікації

Атака дронів. У російських аеропортах застрягли понад 60 тис пасажирів

Москва
Джерело:  online.ua

Безперервні нальоти безпілотників на різні регіони Росії напередодні 9 травня викликали ланцюгову реакцію затримок і скасувань рейсів російських авіакомпаній.

Головні тези:

  • Більше 60 тисяч пасажирів застрягли в російських аеропортах через атаки дронів, що призвело до масштабних затримок і скасувань рейсів.
  • Масовані дронові атаки спровокували колапс у російських аеропортах, паралізувавши авіарейси та загрожуючи авіасполученню.

Авіаколапс у Росії: що відомо

В Асоціації туроператорів Росії підрахували, що загалом за кілька попередніх днів закриття низки аеропортів вплинули на плани щонайменше 60 тисяч пасажирів.

Проблеми торкнулися принаймні 350 рейсів.

Немає шансів, що збій у роботі цивільної авіації просто закінчиться тим, що всі борти, які полетіли на запасні аеродроми, повернуться "в рідну гавань". Ця затримка спровокує наступні затримки за принципом доміно, - констатували в організації, закликавши громадян перевіряти дані про свої рейси.

Там також нагадали, що 6 травня через небезпеку атаки дронів зачинялися московські аеропорти Внуково, Жуковський, Домодєдово і Шереметьєво. Увечері обмеження зачепили летовища Сочі, вночі – Казані, а вранці середи – Кірова і Нижньокамська.

До слова, журналіст Денис Казанський зауважив, що Україна намацала по-справжньому слабке місце РФ - авіасполучення.

Внаслідок масованих дронових атак у європейській частині Росії сьогодні паралізовані авіарейси. В аеропортах колапс. Літаки скасовуються або затримуються на 8-10 годин. Тисячі пасажирів зібралися і не можуть полетіти. Для цього навіть непотрібно щось бомбити. Дрон може просто літати та навертати кола, і цього вже достатньо, щоб зупиняти роботу аеропортів.

Денис Казанський

Денис Казанський

Український журналіст

Казанський зазначив, що у Росії б'ють на сполох. Адже розвал авіасполучення в такій великій країні може призвести до дезінтеграції та феодалізації.

Внутрішнє авіасполучення в Росії через великі відстані дуже розвинене. У деякі регіони добиратися з Москви поїздом або авто потрібно по 3-4 дні, тому літак - єдиний варіант швидкої дороги. І якщо його не буде, зв'язок віддалених регіонів із Москвою фактично просто припиниться.

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