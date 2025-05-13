Трамп висунув новий ультиматум Путіну та Зеленському
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Трамп висунув новий ультиматум Путіну та Зеленському

Трамп
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Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп вимагає від російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського досягти прогресу у переговорах, інакше США вийдуть з процесу мирного врегулювання щодо завершення війни.

Головні тези:

  • Спеціальний посланець Трампа заявив про важливість прямих переговорів для завершення війни.
  • Одним з перших кроків у процесі мирного врегулювання є припинення вогню.

Що відомо про новий ультиматум Трампа

З заявою з цього приводу виступив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, пише Breitbart News.

Президент (Трамп — ред.) висунув ультиматум обом сторонам (Україні і Росії — ред.), що без цих прямих переговорів, якщо вони не відбудуться швидко, то, на його думку, Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту (війни — ред.), що б це не означало, і просто не брати участі, — наголосив Стів Віткофф.

На цьому тлі він вкотре звернув увагу на те, що це не війна Сполучених Штатів, однак команда Дональда Трампа дуже хоче допомогти завершити її раз і назавжди.

За словами посланця американського лідера, перший важливий крок — це припинення вогню.

Усі припиняють насильство, і ми проводимо трохи часу разом, щоб переконатися, що ми можемо вирішити основні проблеми тут, і я думаю, що ми це можемо, — прогнозує Віткофф.

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