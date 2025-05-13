Трамп висунув новий ультиматум Путіну та Зеленському

Американський лідер Дональд Трамп вимагає від російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського досягти прогресу у переговорах, інакше США вийдуть з процесу мирного врегулювання щодо завершення війни.
Головні тези:
- Спеціальний посланець Трампа заявив про важливість прямих переговорів для завершення війни.
- Одним з перших кроків у процесі мирного врегулювання є припинення вогню.
Що відомо про новий ультиматум Трампа
З заявою з цього приводу виступив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, пише Breitbart News.
На цьому тлі він вкотре звернув увагу на те, що це не війна Сполучених Штатів, однак команда Дональда Трампа дуже хоче допомогти завершити її раз і назавжди.
За словами посланця американського лідера, перший важливий крок — це припинення вогню.
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