Трамп висунув новий ультиматум Путіну та Зеленському

Американський лідер Дональд Трамп вимагає від російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського досягти прогресу у переговорах, інакше США вийдуть з процесу мирного врегулювання щодо завершення війни.

Що відомо про новий ультиматум Трампа

З заявою з цього приводу виступив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, пише Breitbart News.

Президент (Трамп — ред.) висунув ультиматум обом сторонам (Україні і Росії — ред.), що без цих прямих переговорів, якщо вони не відбудуться швидко, то, на його думку, Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту (війни — ред.), що б це не означало, і просто не брати участі, — наголосив Стів Віткофф. Поширити

На цьому тлі він вкотре звернув увагу на те, що це не війна Сполучених Штатів, однак команда Дональда Трампа дуже хоче допомогти завершити її раз і назавжди.

За словами посланця американського лідера, перший важливий крок — це припинення вогню.