Трамп выдвинул новый ультиматум Путину и Зеленскому
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Трамп выдвинул новый ультиматум Путину и Зеленскому

Что известно о новом ультиматуме Трампа
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Источник:  online.ua

Американский лидер Дональд Трамп требует от российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского добиться прогресса в переговорах, иначе США выйдут из процесса мирного урегулирования по завершению войны.

Главные тезисы

  • Специальный посланник Трампа заявил о важности прямых переговоров для завершения войны.
  • Одним из первых шагов в процессе мирного урегулирования является прекращение огня.

Что известно о новом ультиматуме Трампа

С заявлением по этому поводу выступил специальный посланник президента США Стив Виткофф, пишет Breitbart News.

Президент (Трамп — ред.) выдвинул ультиматум обеим сторонам (Украине и России — ред.), что без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта (войны — ред.), что бы это ни означало, и просто не участвовали.

На этом фоне он еще раз обратил внимание на то, что это не война Соединенных Штатов, однако команда Дональда Трампа очень хочет помочь завершить ее раз и навсегда.

По словам посланника американского лидера, первый важный шаг — это прекращение огня.

Все прекращают насилие, и мы проводим немного времени вместе, чтобы убедиться, что мы можем решить основные проблемы здесь, и я думаю, что мы это можем, — прогнозирует Виткофф.

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