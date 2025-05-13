Трамп выдвинул новый ультиматум Путину и Зеленскому

Американский лидер Дональд Трамп требует от российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского добиться прогресса в переговорах, иначе США выйдут из процесса мирного урегулирования по завершению войны.
Главные тезисы
- Специальный посланник Трампа заявил о важности прямых переговоров для завершения войны.
- Одним из первых шагов в процессе мирного урегулирования является прекращение огня.
Что известно о новом ультиматуме Трампа
С заявлением по этому поводу выступил специальный посланник президента США Стив Виткофф, пишет Breitbart News.
На этом фоне он еще раз обратил внимание на то, что это не война Соединенных Штатов, однако команда Дональда Трампа очень хочет помочь завершить ее раз и навсегда.
По словам посланника американского лидера, первый важный шаг — это прекращение огня.
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