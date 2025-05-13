Трамп выдвинул новый ультиматум Путину и Зеленскому

Американский лидер Дональд Трамп требует от российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского добиться прогресса в переговорах, иначе США выйдут из процесса мирного урегулирования по завершению войны.

Что известно о новом ультиматуме Трампа

С заявлением по этому поводу выступил специальный посланник президента США Стив Виткофф, пишет Breitbart News.

Президент (Трамп — ред.) выдвинул ультиматум обеим сторонам (Украине и России — ред.), что без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта (войны — ред.), что бы это ни означало, и просто не участвовали. Поделиться

На этом фоне он еще раз обратил внимание на то, что это не война Соединенных Штатов, однако команда Дональда Трампа очень хочет помочь завершить ее раз и навсегда.

По словам посланника американского лидера, первый важный шаг — это прекращение огня.