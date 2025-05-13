Нові санкції проти РФ. Коли ЄС посилить тиск на Трампа у цьому питанні
Категорія
Економіка
Дата публікації

Нові санкції проти РФ. Коли ЄС посилить тиск на Трампа у цьому питанні

ЄС готовий домовлятися з Трампом щодо санкцій проти РФ
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, союзники України в Європі налаштовані чекати результатів потенційної зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського, перш ніж тиснути на президента США Дональда Трампа задля введення нових санкцій проти РФ.

Головні тези:

  • ЄС та США планують обговорити можливість введення нових санкцій у разі відмови Путіна від зустрічі з українським лідером.
  • Американська команда поки не вирішила, чи точно готова ввести санкції проти РФ у випадку продовження атак на Україну.

ЄС готовий домовлятися з Трампом щодо санкцій проти РФ

Як стверджують інсайдери, посадовці США та ЄС уже провели переговори 12 травня.

Після їхнього завершення стало зрозуміло, що команда Трампа спочатку хочуть дочекатися проведення переговорів між Києвом та Москвою 15 травня, перш ніж посилювати тиск на країну-агресорку Росію.

Анонімні джерела запевняють: якщо російський диктатор відмовиться від зустрічі із українським лідером або Росія не погодиться на негайне і беззастережне припинення вогню 15 травня, то європейські лідери закликатимуть американського президента Дональда Трампа виконати свою погрозу і запровадити нові санкції проти Москви.

Попри це, під час перемовин 12 травня команда американського лідера не дала чіткої відповіді, чи готова вони ввести санкції проти Росії, якщо та атакуватиме Україну цього тижня.

Ба більше, команда Трампа не пояснила, як планує діяти, якщо Путін відмовиться зустрітися із Зеленським і продовжить тероризувати український народ.

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