Нові санкції проти РФ. Коли ЄС посилить тиск на Трампа у цьому питанні

Згідно з даними Bloomberg, союзники України в Європі налаштовані чекати результатів потенційної зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського, перш ніж тиснути на президента США Дональда Трампа задля введення нових санкцій проти РФ.

ЄС готовий домовлятися з Трампом щодо санкцій проти РФ

Як стверджують інсайдери, посадовці США та ЄС уже провели переговори 12 травня.

Після їхнього завершення стало зрозуміло, що команда Трампа спочатку хочуть дочекатися проведення переговорів між Києвом та Москвою 15 травня, перш ніж посилювати тиск на країну-агресорку Росію.

Анонімні джерела запевняють: якщо російський диктатор відмовиться від зустрічі із українським лідером або Росія не погодиться на негайне і беззастережне припинення вогню 15 травня, то європейські лідери закликатимуть американського президента Дональда Трампа виконати свою погрозу і запровадити нові санкції проти Москви. Поширити

Попри це, під час перемовин 12 травня команда американського лідера не дала чіткої відповіді, чи готова вони ввести санкції проти Росії, якщо та атакуватиме Україну цього тижня.