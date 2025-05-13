Переговори України та Росії. США назвали 3 ключові теми

За словами посланця президента США Стіва Віткоффа, у центрі уваги переговорів між Україною і Росією будуть 3 головних питання: українських територій, статусу Запорізької АЕС та доступу України до важливих водних шляхів.

Чого очікувати від переговорів України та Путіна

Я думаю, що головні питання тут — це регіони, атомна станція (ЗАЕС — ред.), те, як українці зможуть використовувати річку Дніпро та вийти до океану. Стів Віткофф Спеціальний посланець президента США

На його переконання, якщо Зеленський та Путін врешті-решт зберуться за столом переговорів, можна буде знайти компроміси.

Команда Дональда Трампа налаштована звузити коло питань, а потім розпочати пошук компромісів та креативних рішень для вирішення кожної проблеми окремо.

Віткофф звернув увагу на те, що станом на сьогодні в Україні є близько п'яти регіонів, які є "предметом суперечок" між двома сторонами — два "під сильним контролем Росії" та три під "змішаним контролем".

Як зазначив посланець Трампа, саме ЗАЕС є "своєрідною перлиною" та дуже важливою частиною цієї дискусії.

На цьому тлі Віткофф озвучив прогноз, що без схвалення російського диктатора Володимира Путіна мирної угоди не буде.