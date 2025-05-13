Переговоры Украины и России. США назвали 3 ключевые темы
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Переговоры Украины и России. США назвали 3 ключевые темы

Чего ждать от переговоров Украины и Путина
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Источник:  online.ua

По словам посланника президента США Стива Виткоффа, в центре внимания переговоров между Украиной и Россией будут 3 главных вопроса: украинские территории, статус Запорожской АЭС и доступ Украины к важным водным путям.

Главные тезисы

  • Стив Виткофф указал на необходимость поиска компромиссов и креативных решений для решения всех вопросов.
  • Запорожская АЭС является одной из ключевых точек в дискуссии и имеет решающее значение для дальнейшего развития ситуации.

Чего ждать от переговоров Украины и Путина

Я думаю, что главные вопросы здесь — это регионы, атомная станция (ЗАЭС — ред.), то, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выйти к океану.

Стив Виткофф

Стив Виткофф

Специальный посланник президента США

По его убеждению, если Зеленский и Путин, в конце концов, соберутся за столом переговоров, можно будет найти компромиссы.

Команда Дональда Трампа настроена сузить круг вопросов, а затем начать поиск компромиссов и креативных решений для решения каждой проблемы в отдельности.

Виткофф обратил внимание на то, что на сегодняшний день в Украине есть около пяти регионов, которые являются "предметом споров" между двумя сторонами — два "под сильным контролем России" и три под "смешанным контролем".

Как отметил посланник Трампа, именно ЗАЭС является "своеобразной жемчужиной" и очень важной частью этой дискуссии.

На этом фоне Виткофф озвучил прогноз, что без одобрения российского диктатора Владимира Путина мирного соглашения не будет.

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