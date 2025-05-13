Вето Орбана на європейські санкції не врятує РФ — у ЄС є план Б

Європейський союз може вдатися до запровадження контролю за рухом капіталу та мит на російські товари, якщо команда угорського лідера Віктора Орбана заблокує продовження економічних санкцій ЄС проти Росії.

Орбан та Росія не зможуть обхитрити ЄС

Згідно з даними журналістів, Єврокомісія уже заявила членам блоку, що значна частина санкцій, зокрема йдеться й про 200 млрд євро заморожених російських державних активів, може бути перенесена на іншу правову основу.

Саме це дасть можливість уникнути вето з боку Угорщини.

Інсайдери ЗМІ стверджують, що саме контроль над капіталом допоможе запобігти надходженню готівки до Росії. Мита можуть стати додатковим ударом.

Потенційні заходи також включають заборону на імпорт і обмеження цін у таких секторах, як енергетика. Ці альтернативні заходи не потребуватимуть одностайного схвалення всіх 27 країн-членів ЄС, необхідного для продовження санкцій. Поширити

Варто також зазначити, що під час зустрічі всіх 27 послів ЄС у понеділок, 12 травня, команда Віктора Орбана не виступала зі серйозними запереченнями проти нового пакета санкцій.