Вето Орбана на європейські санкції не врятує РФ — у ЄС є план Б
Категорія
Економіка
Дата публікації

Вето Орбана на європейські санкції не врятує РФ — у ЄС є план Б

Орбан та Росія не зможуть обхитрити ЄС
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Джерело:  Financial Times

Європейський союз може вдатися до запровадження контролю за рухом капіталу та мит на російські товари, якщо команда угорського лідера Віктора Орбана заблокує продовження економічних санкцій ЄС проти Росії.

Головні тези:

  • Європейський союз не планує здаватися під натиском Угорщини та Росії.
  • Альтернативні заходи блоку не потребують одностайного схвалення всіх 27 країн-членів ЄС, що сприяє їх швидкому впровадженню.

Орбан та Росія не зможуть обхитрити ЄС

Згідно з даними журналістів, Єврокомісія уже заявила членам блоку, що значна частина санкцій, зокрема йдеться й про 200 млрд євро заморожених російських державних активів, може бути перенесена на іншу правову основу.

Саме це дасть можливість уникнути вето з боку Угорщини.

Інсайдери ЗМІ стверджують, що саме контроль над капіталом допоможе запобігти надходженню готівки до Росії. Мита можуть стати додатковим ударом.

Потенційні заходи також включають заборону на імпорт і обмеження цін у таких секторах, як енергетика. Ці альтернативні заходи не потребуватимуть одностайного схвалення всіх 27 країн-членів ЄС, необхідного для продовження санкцій.

Варто також зазначити, що під час зустрічі всіх 27 послів ЄС у понеділок, 12 травня, команда Віктора Орбана не виступала зі серйозними запереченнями проти нового пакета санкцій.

За попередніми даними, 17-й пакет, націлений на компанії у Китаї та інших країнах, які допомагають Росії обходити санкції, буде затверджено в середу, 14 травня, й офіційно запроваджено на початку наступного тижня.

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