Трамп готов присоединиться к переговорам Зеленского и Путина — что это меняет

Как удалось узнать журналистам, намерение американского лидера Дональда Трампа присоединиться к переговорам между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая спровоцировало шквал дипломатических взаимодействий между разными странами — от Европы до Ближнего Востока.
Главные тезисы
- Присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле увеличивает возможность визита Путина в Турцию.
- Путь к прекращению огня в Украине уже обсуждается европейскими и американскими дипломатами.
Многие страны засуетились после заявления Трампа
Как уже упоминалось ранее, 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая.
На это украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов приехать, но Путин должен лично присутствовать.
Впоследствии президент США Дональд Трамп сообщил, что может присоединиться к переговорам.
Именно после неожиданного заявления Трампа глава Госдепа Марко Рубио обсудил "путь прекращения огня" в Украине с европейскими коллегами.
Кроме того, к этим переговорам присоединились шеф украинской дипломатии Андрей Сибига и его коллеги из Германии и Польши.
Также известно, что на фоне последних событий глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Журналисты предполагают, что присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле увеличивает вероятность того, что Путин все-таки прилетит в Турцию.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-