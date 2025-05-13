Трамп готов присоединиться к переговорам Зеленского и Путина — что это меняет

Как удалось узнать журналистам, намерение американского лидера Дональда Трампа присоединиться к переговорам между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая спровоцировало шквал дипломатических взаимодействий между разными странами — от Европы до Ближнего Востока.

Многие страны засуетились после заявления Трампа

Как уже упоминалось ранее, 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая.

На это украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов приехать, но Путин должен лично присутствовать.

Впоследствии президент США Дональд Трамп сообщил, что может присоединиться к переговорам.

У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы прилететь туда. Я думаю, есть такая возможность, если я полагаю, что все может произойти, но мы должны это сделать. Дональд Трамп Президент США

Именно после неожиданного заявления Трампа глава Госдепа Марко Рубио обсудил "путь прекращения огня" в Украине с европейскими коллегами.

Кроме того, к этим переговорам присоединились шеф украинской дипломатии Андрей Сибига и его коллеги из Германии и Польши.

Также известно, что на фоне последних событий глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.