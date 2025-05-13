Трамп готовий приєднатися до переговорів Зеленського і Путіна — що це змінює

Як вдалося дізнатися журналістам, намір американського лідера Дональда Трампа приєднатися до переговорів між Україною і Росією в Стамбулі 15 травня спровокувала шквал дипломатичних взаємодій між різними країнами — від Європи до Близького Сходу.

Багато країн заметушилися після заяви Трампа

Як уже згадувалося раніше, 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори РФ з Україною у Стамбулі 15 травня.

На це український лідер Володимир Зеленський заявив, що готовий приїхати, але Путін має бути присутнім особисто.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що може долучитися до переговорів.

У мене так багато зустрічей, але я думав про те, щоб прилетіти туди. Я думаю, є така можливість, якщо я буду думати, що все може статися, але ми повинні це зробити. Дональд Трамп Президент США

Саме після неочікуваної заяви Трампа глава Держдепу Марко Рубіо обговорив "шлях до припинення вогню" в Україні з європейськими колегами.

Окрім того, до цих переговорів долучилися шеф української дипломатії Андрій Сибіга та його колеги з Німеччини та Польщі.

Також відомо, що на тлі останніх подій глава МЗС РФ Сергій Лавров провів переговори зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом.