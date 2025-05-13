Трамп готовий приєднатися до переговорів Зеленського і Путіна — що це змінює

Як вдалося дізнатися журналістам, намір американського лідера Дональда Трампа приєднатися до переговорів між Україною і Росією в Стамбулі 15 травня спровокувала шквал дипломатичних взаємодій між різними країнами — від Європи до Близького Сходу.
Головні тези:
- Присутність Трампа на переговорах у Стамбулі збільшує ймовірність візиту Путіна у Туреччину.
- Шлях до припинення вогню в Україні уже обговорюється європейськими та американськими дипломатами.
Багато країн заметушилися після заяви Трампа
Як уже згадувалося раніше, 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував провести прямі переговори РФ з Україною у Стамбулі 15 травня.
На це український лідер Володимир Зеленський заявив, що готовий приїхати, але Путін має бути присутнім особисто.
Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що може долучитися до переговорів.
Саме після неочікуваної заяви Трампа глава Держдепу Марко Рубіо обговорив "шлях до припинення вогню" в Україні з європейськими колегами.
Окрім того, до цих переговорів долучилися шеф української дипломатії Андрій Сибіга та його колеги з Німеччини та Польщі.
Також відомо, що на тлі останніх подій глава МЗС РФ Сергій Лавров провів переговори зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом.
Журналісти припускають, що присутність Трампа на переговорах у Стамбулі збільшують ймовірність того, що Путін все-таки прилетить у Туреччину.
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