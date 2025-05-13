Експерти запропонували Трампу новий план порятунку України

Американський лідер Дональд Трамп дедалі частіше лякає Україна та РФ виходом США з процесу мирного врегулювання. Це вказує на те, що він уже усвідомив неефективність власної стратегії для завершення війни. Однак експерти видання Foreign Policy зазначають, що для Трампа ще не все втрачено, оскільки вони розробили спеціальний план дій з конкретними кроками.

Що допоможе Трампу врятувати Україну та зупинити РФ

Перший крок: президент США повинен підтримати двопартійний пакет санкцій проти Росії, розроблений в Сенаті, для посилення економічного тиску на країну-агресорку.

Другий крок: Трамп повинен наказати Міноборони США витратити залишок у 3,8 мільярда доларів на допомогу для України.

Третій крок: американський лідер міг би прискорити зусилля з поліпшення української ППО.

За словами експертів, саме ухвалення цього важливого рішення зірве надії російського диктатора Володимира Путіна на те, що українці зазнають краху на тлі триваючого терору з боку РФ.

Четвертий крок: президент США повинен спробувати домовитися з лідерами Європи, щоб посилити Україну за допомогою навчання, зброї та фінансування.