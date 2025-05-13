Кремль відреагував на заяву Зеленського щодо переговорів у Стамбулі
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Кремль відреагував на заяву Зеленського щодо переговорів у Стамбулі

Пєсков
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Джерело:  online.ua

Країна-агресорка Росія нібито активно готується до мирних переговорів у Стамбулі. Москва офіційно оголосить про те, хто представлятиме російську сторону на переговорах з Україною, як тільки російський диктатор Володимир Путін вважатиме це за потрібне.

Головні тези:

  • Український президент Володимир Зеленський виразив готовність до переговорів з Путіним.
  • До Стамбулу також може завітати американський лідер Дональд Трамп.

Росія готується до переговорів з Україною

З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Російські пропагандисти поцікавилися у нього, хто представлятиме РФ на переговорах у Стамбулі.

Щойно президент (нелегітимний президент Росії Володимир Путін — ред.) вважатиме це за потрібне, ми оголосимо.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

На цьому тлі він також додав, що офіційна Москва продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня.

Тут потрібно виходити з того, що було сказано в нічній заяві президентом за підсумками святкування 9 травня. Російська сторона продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися в четвер. Поки що більше нічого ми коментувати не збираємося, — заявив Пєсков.

Що важливо розуміти, український лідер Володимир Зеленський ще 11 травня заявив, що готовий до переговорів у Стамбулі з російським диктатором Володимиром Путіним.

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