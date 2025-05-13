Кремль відреагував на заяву Зеленського щодо переговорів у Стамбулі

Країна-агресорка Росія нібито активно готується до мирних переговорів у Стамбулі. Москва офіційно оголосить про те, хто представлятиме російську сторону на переговорах з Україною, як тільки російський диктатор Володимир Путін вважатиме це за потрібне.
Головні тези:
- Український президент Володимир Зеленський виразив готовність до переговорів з Путіним.
- До Стамбулу також може завітати американський лідер Дональд Трамп.
Росія готується до переговорів з Україною
З заявою з цього приводу виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Російські пропагандисти поцікавилися у нього, хто представлятиме РФ на переговорах у Стамбулі.
На цьому тлі він також додав, що офіційна Москва продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня.
Що важливо розуміти, український лідер Володимир Зеленський ще 11 травня заявив, що готовий до переговорів у Стамбулі з російським диктатором Володимиром Путіним.
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