Страна-агрессорка Россия активно готовится к мирным переговорам в Стамбуле. Москва официально объявит о том, кто будет представлять российскую сторону на переговорах с Украиной, как только российский диктатор Владимир Путин сочтет это нужным.
Главные тезисы
- Украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным.
- Стамбул также может посетить американский лидер Дональд Трамп.
Россия готовится к переговорам с Украиной
С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Российские пропагандисты поинтересовались у него, кто будет представлять РФ на переговорах в Стамбуле.
На этом фоне он добавил, что официальная Москва продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая.
Что важно понимать, украинский лидер Владимир Зеленский еще 11 мая заявил, что готов к переговорам в Стамбуле с российским диктатором Владимиром Путиным.
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