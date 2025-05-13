Кремль отреагировал на заявление Зеленского касательно переговоров в Стамбуле
Категория
Политика
Дата публикации

Кремль отреагировал на заявление Зеленского касательно переговоров в Стамбуле

Россия готовится к переговорам с Украиной
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Страна-агрессорка Россия активно готовится к мирным переговорам в Стамбуле. Москва официально объявит о том, кто будет представлять российскую сторону на переговорах с Украиной, как только российский диктатор Владимир Путин сочтет это нужным.

Главные тезисы

  • Украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным.
  • Стамбул также может посетить американский лидер Дональд Трамп.

Россия готовится к переговорам с Украиной

С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Российские пропагандисты поинтересовались у него, кто будет представлять РФ на переговорах в Стамбуле.

Как только президент (нелегитимный президент России Владимир Путин — ред.) сочтет это нужным, мы объявим.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

На этом фоне он добавил, что официальная Москва продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая.

Здесь следует исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны пройти в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся, — заявил Песков.

Что важно понимать, украинский лидер Владимир Зеленский еще 11 мая заявил, что готов к переговорам в Стамбуле с российским диктатором Владимиром Путиным.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп готов присоединиться к переговорам Зеленского и Путина — что это меняет
Многие страны засуетились после заявления Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Вето Орбана на европейские санкции не спасет РФ — у ЕС есть план Б
Орбан и Россия не смогут обхитрить ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Волкер спрогнозировал дальнейшие действия Путина в войне против Украины
Волкер не верит, что Путин может остановиться

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?