Страна-агрессорка Россия активно готовится к мирным переговорам в Стамбуле. Москва официально объявит о том, кто будет представлять российскую сторону на переговорах с Украиной, как только российский диктатор Владимир Путин сочтет это нужным.

Россия готовится к переговорам с Украиной

С заявлением по этому поводу выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Российские пропагандисты поинтересовались у него, кто будет представлять РФ на переговорах в Стамбуле.

Как только президент (нелегитимный президент России Владимир Путин — ред.) сочтет это нужным, мы объявим. Дмитрий Песков Спикер Кремля

На этом фоне он добавил, что официальная Москва продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая.

Здесь следует исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны пройти в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся, — заявил Песков. Поделиться

Что важно понимать, украинский лидер Владимир Зеленский еще 11 мая заявил, что готов к переговорам в Стамбуле с российским диктатором Владимиром Путиным.