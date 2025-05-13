Эксперты предложили Трампу новый план спасения Украины

Американский лидер Дональд Трамп все чаще пугает Украину и РФ выходом США из процесса мирного урегулирования. Это указывает на то, что он уже осознал неэффективность своей стратегии для завершения войны. Однако эксперты издания Foreign Policy отмечают, что для Трампа еще не все потеряно, поскольку они разработали специальный план действий с конкретными шагами.
Главные тезисы
- В первую очередь Трамп должен поддержать двухпартийный пакет санкций против России.
- Следует также выделить значительные средства на помощь Украине и ускорить усилия по улучшению украинской ПВО.
Что поможет Трампу спасти Украину и остановить РФ
Первый шаг: президент США должен поддержать двухпартийный пакет санкций против России, разработанный в Сенате для усиления экономического давления на страну-агрессорку.
Второй шаг: Трамп должен приказать Минобороны США потратить остаток 3,8 миллиарда долларов на помощь для Украины.
Третий шаг: американский лидер мог бы ускорить усилия по улучшению украинской ПВО.
По словам экспертов, именно принятие этого важного решения сорвет надежды российского диктатора Владимира Путина на то, что украинцы потерпят крах на фоне продолжающегося террора со стороны РФ.
Четвертый шаг: президент США должен попытаться договориться с лидерами Европы, чтобы усилить Украину посредством обучения, оружия и финансирования.
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