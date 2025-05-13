Эксперты предложили Трампу новый план спасения Украины

Американский лидер Дональд Трамп все чаще пугает Украину и РФ выходом США из процесса мирного урегулирования. Это указывает на то, что он уже осознал неэффективность своей стратегии для завершения войны. Однако эксперты издания Foreign Policy отмечают, что для Трампа еще не все потеряно, поскольку они разработали специальный план действий с конкретными шагами.