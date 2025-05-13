Армия РФ пытается прорваться на Днепропетровщину

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин официально подтвердил, что на юге Украины, на Новопавловском направлении, российские захватчики активно используют мотоциклетную технику, чтобы прорваться в Днепропетровскую область.

Что происходит на фронте

По словам Владислава Волошина, на Новопавловском направлении действительно очень непростая ситуация.

Только за прошедшие сутки на этом участке фронта враг совершил 24 штурма. Не утихают обстрелы, боевые столкновения продолжаются.

Малыми группами пехоты враг пытается прорваться к административной границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Там сейчас собрано немало штурмовой пехоты врага — штурмовые подразделения из четырех российских полков, которые на относительно небольшом участке линии боевого столкновения пытаются совершать штурмовые действия, — рассказал Волошин. Поделиться

Несмотря на все действия врага, украинские воины успешно проводят маневровую оборону, делая все возможное для уничтожения как можно большего количества российских захватчиков.

В общей сложности удается ликвидировать около 150 человек личного состава ежесуточно.

Более того, указано, что враг пытается атаковать, применяя как боевую технику, так и мотоциклы.