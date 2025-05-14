Украина выдвинула Путину единственное условие накануне переговоров

Команда украинского лидера Владимира Зеленского готова к любому формату переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, но для этого есть условие – полное прекращение огня страной-агрессорой.

Украина объявила свое главное условие

Позицию украинского лидера Владимира Зеленского на этот счет озвучил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Мы готовы к любому формату диалога, но есть условие — полное и безусловное прекращение огня. Мы этого не боимся, потому что именно Украина уже продемонстрировала открытость и честность. Теперь слово за Россией. Андрей Ермак Глава Офиса президента Украины

По его словам, украинский лидер отправится в Турцию, даже если российский диктатор Владимир Путин не прилетит в Стамбул.

Это будет четкий сигнал для всего мира: Москва не хочет мира, не готова к серьезным переговорам, — подчеркнул Ермак. Поделиться

Глава ОПУ питает надежду на то, что команда американского лидера Дональда Трампа не выйдет из процесса мирного урегулирования.