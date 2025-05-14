Украина выдвинула Путину единственное условие накануне переговоров

Команда украинского лидера Владимира Зеленского готова к любому формату переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, но для этого есть условие – полное прекращение огня страной-агрессорой.
Главные тезисы
- Украина верит, что США сохранят свою роль в переговорном процессе в любом случае.
- Если Путин не прилетит на переговоры с Зеленским, это должно стать толчком к действиям.
Украина объявила свое главное условие
Позицию украинского лидера Владимира Зеленского на этот счет озвучил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, украинский лидер отправится в Турцию, даже если российский диктатор Владимир Путин не прилетит в Стамбул.
Глава ОПУ питает надежду на то, что команда американского лидера Дональда Трампа не выйдет из процесса мирного урегулирования.
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