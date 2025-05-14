Украина выдвинула Путину единственное условие накануне переговоров
Категория
Политика
Дата публикации

Украина выдвинула Путину единственное условие накануне переговоров

Украина объявила свое главное условие
Читати українською
Источник:  Le Monde

Команда украинского лидера Владимира Зеленского готова к любому формату переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, но для этого есть условие – полное прекращение огня страной-агрессорой.

Главные тезисы

  • Украина верит, что США сохранят свою роль в переговорном процессе в любом случае.
  • Если Путин не прилетит на переговоры с Зеленским, это должно стать толчком к действиям.

Украина объявила свое главное условие

Позицию украинского лидера Владимира Зеленского на этот счет озвучил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Мы готовы к любому формату диалога, но есть условие — полное и безусловное прекращение огня. Мы этого не боимся, потому что именно Украина уже продемонстрировала открытость и честность. Теперь слово за Россией.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

Глава Офиса президента Украины

По его словам, украинский лидер отправится в Турцию, даже если российский диктатор Владимир Путин не прилетит в Стамбул.

Это будет четкий сигнал для всего мира: Москва не хочет мира, не готова к серьезным переговорам, — подчеркнул Ермак.

Глава ОПУ питает надежду на то, что команда американского лидера Дональда Трампа не выйдет из процесса мирного урегулирования.

Благодарны президенту Трампу за четкий месседж: если Путин не хочет мира — Украина получит больше, чем может представить, — добавил Андрей Ермак.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Польше устроили разборки из-за введения миротворцев в Украину
Качинский набросился с обвинениями на Туска
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это очень плохой сигнал для Украины". Что известно о новом плане ЕС
Что известно о планах Евросоюза
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Черт возьми!". Президент Бразилии публично бросил вызов Путину
Президент Бразилии настроен серьезно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?