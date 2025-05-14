"Это очень плохой сигнал для Украины". Что известно о новом плане ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации

"Это очень плохой сигнал для Украины". Что известно о новом плане ЕС

Что известно о планах Евросоюза
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

От своих инсайдеров издание Financial Times узнало, что официальный Брюссель намерен ввести более высокие пошлины на украинский импорт уже через несколько недель.

Главные тезисы

  • Европейский союз рассматривает возможные переходные меры, если переговоры не будут завершены.
  • Больше всего пострадают кукуруза, сахар, мед и птица.

Что известно о планах Евросоюза

Согласно данным анонимных источников, решение об объявлении высших пошлин на украинский импорт связано с планами прекратить действие специального беспошлинного режима.

Что важно понимать, он был активирован еще три года назад.

Инсайдеры сообщили журналистам, что это решение было принято после того, как официальная Варшава инициировала защиту фермеров ЕС.

По словам главы комитета по торговле Европейского парламента Бернда Ланге, это "действительно очень плохой сигнал для Украины".

Как уже упоминалось ранее, у Европейского Союза есть действующее соглашение о свободной торговле с Украиной, однако после полномасштабного вторжения России в 2022 году он временно отменил остаточные пошлины.

Журналисты обращают внимание на то, что эти договоренности завершаются 6 июня. Официальный Брюссель намерен заменить их "переходными мерами", пока стороны обновляют общее торговое соглашение.

Однако проинформированные дипломаты отметили, что недавно представленное странам-членам ЕС переходное предложение будет значительно сокращено — в частности квоты на беспошлинный импорт сельскохозяйственной продукции, критически важной для украинских фермеров и бюджета.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание САУ Caesar для Украины
Caesar
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский обещает "политическую победу" на переговорах с Путиным
Зеленский назвал свою ключевую цель
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Польше устроили разборки из-за введения миротворцев в Украину
Качинский набросился с обвинениями на Туска

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?