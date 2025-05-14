"Это очень плохой сигнал для Украины". Что известно о новом плане ЕС

От своих инсайдеров издание Financial Times узнало, что официальный Брюссель намерен ввести более высокие пошлины на украинский импорт уже через несколько недель.

Что известно о планах Евросоюза

Согласно данным анонимных источников, решение об объявлении высших пошлин на украинский импорт связано с планами прекратить действие специального беспошлинного режима.

Что важно понимать, он был активирован еще три года назад.

Инсайдеры сообщили журналистам, что это решение было принято после того, как официальная Варшава инициировала защиту фермеров ЕС.

По словам главы комитета по торговле Европейского парламента Бернда Ланге, это "действительно очень плохой сигнал для Украины".

Как уже упоминалось ранее, у Европейского Союза есть действующее соглашение о свободной торговле с Украиной, однако после полномасштабного вторжения России в 2022 году он временно отменил остаточные пошлины.

Журналисты обращают внимание на то, что эти договоренности завершаются 6 июня. Официальный Брюссель намерен заменить их "переходными мерами", пока стороны обновляют общее торговое соглашение.