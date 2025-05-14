"Це дуже поганий сигнал для України". Що відомо про новий план ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Це дуже поганий сигнал для України". Що відомо про новий план ЄС

Що відомо про плани Євросоюзу
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Джерело:  Financial Times

Від своїх інсайдерів видання Financial Times дізналося, що офіційний Брюссель має намір запровадити значно вищі мита на український імпорт уже за кілька тижнів.

Головні тези:

  • Європейський союз наразі розглядає можливі перехідні заходи, якщо переговори не буде завершено.
  • Найбільше постраждають кукурудза, цукор, мед і птиця.

Що відомо про плани Євросоюзу

Згідно з даними анонімних джерел, рішення щодо оголошення вищих мит на український імпорт пов’язане з планами припинити дію спеціального безмитного режиму.

Що важливо розуміти, він був активований ще 3 роки тому.

Інсайдери повідомили журналістам, що таке рішення було ухвалене після того, як офіційна Варшава ініціювала захист фермерів ЄС.

За словами очільника комітету з торгівлі Європейського парламенту Бернда Ланге, це "справді дуже поганий сигнал для України".

Як уже згадувалося раніше, Європейський Союз має чинну угоду про вільну торгівлю з Україною, однак після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він тимчасово скасував залишкові мита.

Журналісти звертають увагу на те, що ці домовленості спливають 6 червня. Офіційний Брюссель має намір замінити їх "перехідними заходами", поки сторони оновлюють загальну торговельну угоду.

Однак проінформовані дипломати зазначили, що нещодавно представлену країнам-членам ЄС перехідну пропозицію буде значно скорочено — зокрема квоти на безмитний імпорт сільськогосподарської продукції, яка є критично важливою для українських фермерів і бюджету.

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