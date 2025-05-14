У Польщі влаштували розбірки через введення миротворців в Україну

У Польщі спалахнув публічний конфлікт, який спровокував лідер найбільшої опозиційної партії Ярослав Качинський. Він звинуватив прем’єр-міністра Дональда Туска в “обмані” щодо питання потенційного залучення польських військових до миротворчої місії в Україні.
Головні тези:
- Інформація про можливу участь польських солдатів у миротворчій місії в Україні спровокувала різкі реакції серед політиків та суспільства в Польщі.
- Застосування Збройних сил Польщі за межами кордонів країни потребує згоди президента Анджея Дуди.
Качинський накинувся зі звинуваченнями на Туска
Польський політик відреагував на заяву посланця президента США Кіта Келлога.
Останній нещодавно натякнув, що Польща все-таки згодилася долучити своїх солдатів до миротворчої місії, яку направлять в Україну.
Однак, як виявилося, подібний розвито подій не надто сподобався Ярославу Качинському.
За словами польського політика, наразі він не бачить підстав для такого рішення.
На цьому тлі Качинський звернув увагу на те, що застосування Збройних сил за межами кордонів країни потребує згоди президента.
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