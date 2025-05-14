У Польщі влаштували розбірки через введення миротворців в Україну

Спершу ми дізналися зі ЗМІ, що Туск їде до Києва у рамках так званої "коаліції рішучих". Тепер ми чуємо від американських політиків, що йдуть розмови про відправку польських військових в Україну. Туск більш ніж раз обманював поляків і збирається зробити це знову.