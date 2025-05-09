Польща і Франція підписали договір про посилену співпрацю — у чому його особливість
Категорія
Світ
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Польща і Франція підписали договір про посилену співпрацю — у чому його особливість

Макрон
Джерело:  Укрінформ

У французькому Нансі 9 травня президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали міждержавний договір про дружбу та посилену співпрацю між Францією та Польщею, який особливо чітко прописує партнерство у сфері оборони.

Головні тези:

  • Договір між Францією та Польщею визначає партнерство у сферах оборони, економіки та ядерної енергетики.
  • Зміцнення європейської оборони та підтримка Польщі є ключовими аспектами угоди.
  • Документ передбачає взаємну оборону та допомогу між країнами як доповнення до зобов'язань у НАТО і Європейському Союзі.

Макрон і Туск підписали договір про міждержавну співпрацю

Документ також фіксує тісну співпрацю між країнами в економічній сфері та в секторі ядерної енергетики.

Насамперед йдеться про оборону та безпеку. Ми маємо ключову відповідальність — за мир і безпеку на нашому континенті, які російська агресія проти України намагається підірвати вже понад три роки, чи, я б сказав, понад десять років, — наголосив Макрон після підписання договору.

За словами Макрона, разом із Польщею та європейськими партнерами Франція бере на себе більшу частку відповідальності за європейську оборону.

У цьому сенсі цей договір значно сприятиме її зміцненню, адже передбачає двосторонню співпрацю з усіх цих питань. У ньому ми також вирішили надіслати дуже чіткий сигнал, включивши положення про взаємну оборону та допомогу, що доповнює наші спільні зобов’язання в межах НАТО і Європейського Союзу.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Щодо підтримки Польщі та захисту її ядерною парасолькою Франції, Макрон заявив, що солідарність, про яку йдеться у підписаному договорі, охоплює всі складові, в тому числі і в сфері ядерної політики.

У цій сфері у нас є доктрина. І ще з 1960-х років, починаючи з висловлювань генерала де Голля, європейський вимір цього стримування був чітко визначений. І всі мої попередники постійно його підтверджували. Це означає, що під час ухвалення рішення про те, що є життєво важливими інтересами, ми враховуємо інтереси наших основних партнерів.

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