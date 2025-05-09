Польща і Франція підписали договір про посилену співпрацю — у чому його особливість

У французькому Нансі 9 травня президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали міждержавний договір про дружбу та посилену співпрацю між Францією та Польщею, який особливо чітко прописує партнерство у сфері оборони.
Головні тези:
- Договір між Францією та Польщею визначає партнерство у сферах оборони, економіки та ядерної енергетики.
- Зміцнення європейської оборони та підтримка Польщі є ключовими аспектами угоди.
- Документ передбачає взаємну оборону та допомогу між країнами як доповнення до зобов'язань у НАТО і Європейському Союзі.
Макрон і Туск підписали договір про міждержавну співпрацю
Документ також фіксує тісну співпрацю між країнами в економічній сфері та в секторі ядерної енергетики.
Насамперед йдеться про оборону та безпеку. Ми маємо ключову відповідальність — за мир і безпеку на нашому континенті, які російська агресія проти України намагається підірвати вже понад три роки, чи, я б сказав, понад десять років, — наголосив Макрон після підписання договору.
За словами Макрона, разом із Польщею та європейськими партнерами Франція бере на себе більшу частку відповідальності за європейську оборону.
Щодо підтримки Польщі та захисту її ядерною парасолькою Франції, Макрон заявив, що солідарність, про яку йдеться у підписаному договорі, охоплює всі складові, в тому числі і в сфері ядерної політики.
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