Польша и Франция подписали договор об усиленном сотрудничестве — в чем его особенность
Категория
Мир
Дата публикации

Польша и Франция подписали договор об усиленном сотрудничестве — в чем его особенность

Польша и Франция подписали договор об усиленном сотрудничестве — в чем его особенность
Читати українською
Источник:  Укринформ

Во французском Нансе 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали межгосударственный договор о дружбе и усиленном сотрудничестве между Францией и Польшей, особенно четко прописывающий партнерство в сфере обороны.

Главные тезисы

  • Договор между Польшей и Францией укрепляет партнерство в области обороны и безопасности.
  • Соглашение также фиксирует тесное сотрудничество в экономической сфере и ядерной энергетике.
  • Франция и Польша берут на себя ответственность за европейскую оборону, подчеркивая важность сотрудничества в контексте нарастающей российской агрессии.

Макрон и Туск подписали договор о межгосударственном сотрудничестве

Документ также фиксирует тесное сотрудничество между странами в экономической сфере и секторе ядерной энергетики.

В первую очередь речь идет об обороне и безопасности. У нас есть ключевая ответственность — за мир и безопасность на нашем континенте, которые российская агрессия против Украины пытается взорвать уже более трех лет, или, я бы сказал, более десяти лет, — подчеркнул Макрон после подписания договора.

По словам Макрона, вместе с Польшей и европейскими партнерами Франция берет на себя большую часть ответственности за европейскую оборону.

В этом смысле этот договор будет значительно способствовать его укреплению, ведь предполагает двустороннее сотрудничество по всем этим вопросам. В нем мы также решили направить очень четкий сигнал, включив положения о взаимной обороне и помощи, что дополняет наши совместные обязательства в рамках НАТО и Европейского Союза.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Что касается поддержки Польши и защиты ее ядерным зонтиком Франции, Макрон заявил, что солидарность, о которой идет речь в подписанном договоре, охватывает все составляющие, в том числе и в сфере ядерной политики.

В этой сфере у нас есть доктрина. И еще с 1960-х годов, начиная с высказываний генерала де Голля, европейское измерение этого сдерживания было четко определено. И все мои предшественники постоянно его подтверждали. Это означает, что при принятии решения о том, что являются жизненно важными интересами, мы учитываем интересы наших основных партнеров.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон анонсировал решающие недели для завершения войны РФ против Украины
Макрон прогнозирует судьбоносные недели для Украины и РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Франция официально обвинила Россию в атаке против Макрона
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Готовы реагировать решительно". Макрон публично обратился к России
Макрон и союзники настроены решительно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?