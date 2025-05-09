Польша и Франция подписали договор об усиленном сотрудничестве — в чем его особенность

Во французском Нансе 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали межгосударственный договор о дружбе и усиленном сотрудничестве между Францией и Польшей, особенно четко прописывающий партнерство в сфере обороны.
Главные тезисы
- Договор между Польшей и Францией укрепляет партнерство в области обороны и безопасности.
- Соглашение также фиксирует тесное сотрудничество в экономической сфере и ядерной энергетике.
- Франция и Польша берут на себя ответственность за европейскую оборону, подчеркивая важность сотрудничества в контексте нарастающей российской агрессии.
Макрон и Туск подписали договор о межгосударственном сотрудничестве
Документ также фиксирует тесное сотрудничество между странами в экономической сфере и секторе ядерной энергетики.
В первую очередь речь идет об обороне и безопасности. У нас есть ключевая ответственность — за мир и безопасность на нашем континенте, которые российская агрессия против Украины пытается взорвать уже более трех лет, или, я бы сказал, более десяти лет, — подчеркнул Макрон после подписания договора.
По словам Макрона, вместе с Польшей и европейскими партнерами Франция берет на себя большую часть ответственности за европейскую оборону.
Что касается поддержки Польши и защиты ее ядерным зонтиком Франции, Макрон заявил, что солидарность, о которой идет речь в подписанном договоре, охватывает все составляющие, в том числе и в сфере ядерной политики.
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