Польша и Франция подписали договор об усиленном сотрудничестве — в чем его особенность

Во французском Нансе 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали межгосударственный договор о дружбе и усиленном сотрудничестве между Францией и Польшей, особенно четко прописывающий партнерство в сфере обороны.

Макрон и Туск подписали договор о межгосударственном сотрудничестве

Документ также фиксирует тесное сотрудничество между странами в экономической сфере и секторе ядерной энергетики.

В первую очередь речь идет об обороне и безопасности. У нас есть ключевая ответственность — за мир и безопасность на нашем континенте, которые российская агрессия против Украины пытается взорвать уже более трех лет, или, я бы сказал, более десяти лет, — подчеркнул Макрон после подписания договора.

По словам Макрона, вместе с Польшей и европейскими партнерами Франция берет на себя большую часть ответственности за европейскую оборону.

В этом смысле этот договор будет значительно способствовать его укреплению, ведь предполагает двустороннее сотрудничество по всем этим вопросам. В нем мы также решили направить очень четкий сигнал, включив положения о взаимной обороне и помощи, что дополняет наши совместные обязательства в рамках НАТО и Европейского Союза. Эммануэль Макрон Президент Франции

Что касается поддержки Польши и защиты ее ядерным зонтиком Франции, Макрон заявил, что солидарность, о которой идет речь в подписанном договоре, охватывает все составляющие, в том числе и в сфере ядерной политики.