Франция официально обвинила Россию в атаке против Макрона

В последние годы именно страна-агрессорка Россия организовала и провела серию кибератак против Франции. В частности, ее целью стала предвыборная кампания Эмманюэля Макрона в 2017 году.
Главные тезисы
- Франция уже много лет страдает от российского кибертеррора.
- Париж пока не уточнил, как планирует отвечать на эти действия Москвы.
Что известно о еще одном преступлении России на международной арене
С официальным заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел Франции.
Дипломатическое ведомство сообщило, что кибератаки против их страны осуществляла российская военная разведка, а именно группировка, известная как АРТ28 (другое название — Fancy Bear).
Только за последние 4 года российские хакеры поразили около десяти французских учреждений.
Под удар киберпреступников попали государственные службы, частные предприятия и спортивная организация, связанная с организацией Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.
В 2022 году произошла мощная хакерская атака против Министерства обороны Франции.
Что важно понимать, в прошлом этот метод также использовался ГРУ для диверсии против телеканала TV5Monde.
В 2017 году штаб Макрона стал очередной жертвой масштабной хакерской атаки.
Тогда российские киберпреступники слили в сеть десятки тысяч писем и документов всего за несколько часов до окончания официальной кампании.
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